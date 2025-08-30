Nacionales
MAG entrega insumos en la lucha contra el gusano barrenador en San Miguel
San Miguel, El Salvador. Habitantes del cantón El Divisaderito, en el distrito de San Miguel, recibieron kits de tratamiento del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) como parte de las acciones para prevenir y combatir la proliferación del gusano barrenador en ganado y animales de compañía.
La actividad incluyó capacitaciones sobre medidas de prevención, métodos de curación y aplicación de medicamentos, así como inspecciones y desparasitación de los animales. Carlos Rivera, uno de los ganaderos beneficiados, destacó la importancia de estas charlas: “Muchos usan gasolina para eliminar el gusano, pero eso no es recomendable porque daña los tejidos. Con esta campaña, Dios mediante, se logrará erradicarlos”.
El cantón El Divisaderito cuenta con una población superior a mil cabezas de ganado. Otra beneficiaria, Norma Canizales, señaló que estas iniciativas son valiosas para quienes poseen animales de compañía, ya que brindan orientación y tratamiento ante enfermedades.
El MAG anunció que continuará recorriendo distintas comunidades a nivel nacional para fortalecer la prevención y el control del gusano barrenador.
Buscan a hombre desaparecido mientras pescaba en el lago de Coatepeque
Una persona desapareció la tarde del viernes mientras pescaba en el sector de La Jamaya, en el lago de Coatepeque.
Voluntarios de la Cruz Verde Salvadoreña (CVS) de la seccional El Congo, junto con personal de la Marina Nacional, realizan la búsqueda del hombre.
Familiares indicaron que el hombre padece convulsiones y temen que haya sufrido un episodio mientras pescaba, lo que pudo ocasionar su caída al agua, según informó CVS.
Tres jóvenes reportados como desaparecidos fueron localizados sanos y salvos
La Fiscalía General de la República (FGR) activó el protocolo de búsqueda tras recibir el reporte de la desaparición de tres jóvenes.
Autoridades confirmaron que Josué Andrés Henríquez, Denis Salomón Cruz y Víctor Emanuel Molina fueron localizados en buen estado de salud, gracias a la coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC).
La FGR indicó que los jóvenes no resultaron víctimas de ningún delito durante el tiempo que permanecieron desaparecidos.
«Quienes siempre dicen ¡imposible! desconocen el poder de pedir sabiduría a Dios»: Presidente Bukele celebra 1,000 días sin homicidios en El Salvador
Este sábado, el presidente Nayib Bukele celebró un hito histórico en la seguridad del país: 1,000 días sin homicidios, un logro sin precedentes en la historia reciente de la nación, que durante años se ubicó entre las más violentas del mundo.
A través de su cuenta en X, Bukele expresó que, más que discursos, este momento invita a la reflexión sobre el cambio vivido y las fuerzas que intentaron impedirlo. El mandatario agradeció a Dios y reconoció la labor del Gabinete de Seguridad, la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, instituciones clave en la lucha contra las pandillas.
“El agradecimiento también es para los miles de hombres y mujeres que arriesgaron su vida para que al fin podamos vivir en Paz de verdad”, afirmó Bukele.
1,000 días sin homicidios
Me recomendaron hacer una cadena nacional y dar un discurso para conmemorar este hito histórico: 1,000 días sin homicidios desde el inicio de nuestro Gobierno. Pero creo que en lugar de discursos, lo mejor es que hoy reflexionemos sobre lo que nuestro…
— Nayib Bukele (@nayibbukele) August 30, 2025
Según datos policiales, al cierre del viernes 29 de agosto, El Salvador registró 25 días sin homicidios solo en agosto de 2025, sumando un total de 1,000 jornadas sin asesinatos desde el inicio de la gestión de Bukele. Estos resultados se atribuyen principalmente al Plan Control Territorial y al régimen de excepción implementado para combatir la violencia.
Durante 2025, se reportan ya 202 días sin homicidios, mientras que entre el 27 de marzo de 2022 y el 29 de agosto de 2025 se contabilizan 886 jornadas sin asesinatos bajo el régimen de excepción.
#CRONIO El Salvador alcanza 1,000 días sin homicidios durante la gestión del presidente @nayibbukele
Más información: https://t.co/Ar6OiPlfxD pic.twitter.com/ehwIsiBd5s
— Diario Digital Cronio (@croniosv) August 30, 2025