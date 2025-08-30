MAG entrega insumos en la lucha contra el gusano barrenador en San Miguel

Este sábado, el presidente Nayib Bukele celebró un hito histórico en la seguridad del país: 1,000 días sin homicidios, un logro sin precedentes en la historia reciente de la nación, que durante años se ubicó entre las más violentas del mundo.

A través de su cuenta en X, Bukele expresó que, más que discursos, este momento invita a la reflexión sobre el cambio vivido y las fuerzas que intentaron impedirlo. El mandatario agradeció a Dios y reconoció la labor del Gabinete de Seguridad, la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, instituciones clave en la lucha contra las pandillas.

“El agradecimiento también es para los miles de hombres y mujeres que arriesgaron su vida para que al fin podamos vivir en Paz de verdad”, afirmó Bukele.

1,000 días sin homicidios Me recomendaron hacer una cadena nacional y dar un discurso para conmemorar este hito histórico: 1,000 días sin homicidios desde el inicio de nuestro Gobierno. Pero creo que en lugar de discursos, lo mejor es que hoy reflexionemos sobre lo que nuestro… — Nayib Bukele (@nayibbukele) August 30, 2025

Según datos policiales, al cierre del viernes 29 de agosto, El Salvador registró 25 días sin homicidios solo en agosto de 2025, sumando un total de 1,000 jornadas sin asesinatos desde el inicio de la gestión de Bukele. Estos resultados se atribuyen principalmente al Plan Control Territorial y al régimen de excepción implementado para combatir la violencia.

Durante 2025, se reportan ya 202 días sin homicidios, mientras que entre el 27 de marzo de 2022 y el 29 de agosto de 2025 se contabilizan 886 jornadas sin asesinatos bajo el régimen de excepción.

#CRONIO El Salvador alcanza 1,000 días sin homicidios durante la gestión del presidente @nayibbukele

Más información: https://t.co/Ar6OiPlfxD pic.twitter.com/ehwIsiBd5s — Diario Digital Cronio (@croniosv) August 30, 2025

