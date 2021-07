Los salvadoreños se continúan recuperando del COVID-19 en El Hospital El Salvador

De acuerdo a abogados consultados sobre la publicación de la lista Engels y la inclusión del empresario de las harinas, Adolfo “Fito” Salume, acusado de significativos hechos de socavamiento de la institucionalidad democrática, al pagar sobornos, despierta las suspicacias que no se menciona al funcionario que se habría sobornado.

Al ser consultados sobre el tema, abogados que pidieron mantener en reserva su identidad por temor a represalias, previeron que les llama “sospechosamente la atención” que aunque en el citado documento se da credibilidad a los reportes periodísticos en los que se fundamenta la lista, no se menciona al magistrado que habría sido sobornado por el empresario de las harinas.

Desde el año 2018, en el mes de junio, la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales (ASTRAM) presentó un aviso penal en la Fiscalía General de la República (FGR) contra el hoy exmagistrado de la Sala de lo Penal Jose Roberto Argueta Manzano, pidiendo que se le investigara por supuestamente haber recibido un lujoso apartamento como soborno de parte de Adolfo “Fito” Salume.

A finales de enero de 2019, ASTRAM exhibió un documento que certificaba que el apartamento ubicado en el lujoso condominio Puerta La Palma, localizado en la exclusiva zona de la finca El Espino al poniente de San Salvador, fue comprado por la empresa Continuum Overseas Corporation, que es una empresa offshore con sede en Panamá, considerado un paraíso fiscal, y cuyo representante legal es el empresario Adolfo “Fito” Salume.

Sin razón aparente, la empresa de Salume entregó el apartamento donde aún residiría el hoy exmagistrado de la Sala de lo Penal José Roberto Argueta Manzano, por lo que insistieron en que es preciso que la FGR desarrolle una investigación en su contra por el delito de cohecho propio, es decir recibir sobornos para torcer la justicia.

Pero los señalamientos contra el exmagistrado Argueta Manzano se remontan al año 2012, cuando el diario El Faro publicó que en 2006 el señalado abogado habría cometido fraude de ley para comprar de forma irregular 127 manzanas de terreno de la finca El Espino.

“La transacción se produjo el 31 de octubre de 2006, y Argueta Manzano representó a Inversiones Ancona S.A. de C.V., una compañía que, según reveló hace dos años el entonces presidente de la cooperativa El Espino, en realidad es una empresa fantasma creada para facilitar la venta de tierras que de otra manera sería más complicado comercializar”, denunció El Faro en la citada publicación.

Más recientemente, el 9 de noviembre de 2020, el rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Andreu Oliva, no descartó acusar a José Roberto Arguate Manzano por el delito de prevaricato, por ignorar la sentencia de la Sala de lo Constitucional y ordenar que se cierre el caso de la masacre de los sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras.

En esa ocasión, Andreu Oliva tildó de “corrupta” la mencionada sentencia, subrayando que la misma “no está apegada a derecho, una sentencia insostenible jurídicamente” y en la que la argumentación no sustenta por qué este (la masacre de los jesuitas) no es un crimen de lesa humanidad y que no hay lugar para que se continúe.

“Es evidente que ahí ha habido una influencia sobre estos jueces, que estos jueces se han prestado a la impunidad, a favorecer la impunidad de los acusados, de haber organizado y haber ordenado este crimen”, enfatizó el padre Andreu Oliva señalando una grave irregularidad en el análisis del recurso.

“De esta manera están poniéndose al margen de la ley, es un delito de prevaricato el que pueden haber cometido”, ya que la resolución no estuvo apegada a derecho y va en contra de la jurisprudencia nacional, remarcó en ese momento el rector de la UCA.

Frente al historial de denuncias en su contra y a las pruebas exhibidas por ASTRAM, para los abogados a los que se hizo referencia es contradictorio que se acuse a Fito Salume de pagar sobornos a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, pero no se revele el nombre, cuando se ha ventilado en los medios de comunicación. Con información: @lanoticiasv