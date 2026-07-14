Nacionales
Lluvias y tormentas afectarán El Salvador por el paso de una onda tropical
El cielo se mantendrá poco nublado durante la mañana en la zona norte y la cordillera Apaneca-Ilamatepec, mientras que en el resto del país se prevén condiciones despejadas.
Para la tarde, el cielo estará mayormente nublado sobre la cordillera volcánica y la zona norte, sectores donde se espera el desarrollo de lluvias y tormentas.
Durante la noche, las lluvias y tormentas de fuerte intensidad se desplazarán sobre sectores de las zonas central y occidental. En la zona oriental se prevén lluvias de rápido movimiento, principalmente en la franja costera.
Durante las tormentas podrían registrarse ráfagas de viento que alcancen o superen los 45 kilómetros por hora.
El viento predominará del noreste y sureste, con velocidades de entre 10 y 20 kilómetros por hora.
Estas condiciones atmosféricas estarán influenciadas por el flujo del este acelerado, que favorecerá el rápido desplazamiento de las lluvias y tormentas asociadas al paso de una onda tropical. Además, se mantendrán condiciones favorables en los niveles medios y altos de la troposfera para el desarrollo de la convección.
Nacionales
Autoridades capturan a sujeto con marihuana y dinero en efectivo en Tonacatepeque
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Milton Jonathan Márquez Torres, de 33 años, durante un procedimiento desarrollado por equipos de investigaciones en Tonacatepeque, San Salvador Este.
De acuerdo con la institución policial, durante la intervención le fue incautada una porción grande de marihuana, una balanza digital, un triturador metálico y dinero en efectivo.
Márquez Torres será remitido por el delito de posesión y tenencia con fines de tráfico.
Nacionales
Capturan a sujeto por lesionar a su madre con un palo en San Vicente
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Mauricio Enrique Ayala Meléndez, de 28 años, señalado de lesionar a su madre con un palo tras llegar ebrio a la vivienda en San Sebastián, San Vicente Norte.
De acuerdo con la institución policial, luego de la agresión, el hombre huyó del lugar. Equipos de la PNC iniciaron un rastreo que permitió ubicarlo y capturarlo en un procedimiento realizado junto a la Fuerza Armada de El Salvador.
La víctima recibió atención médica y se encuentra estable. Además, contaba con medidas de protección vigentes, las cuales fueron incumplidas por el imputado.
Ayala Meléndez será remitido por los delitos de lesiones, expresiones de violencia contra las mujeres y desobediencia en caso de medidas cautelares o de protección.
Nacionales
PNC reporta homicidio de pandillero en Usulután
La Policía Nacional Civil (PNC) informó anoche sobre el homicidio del pandillero Carlos Mario Ramírez, ocurrido en San Dionisio, Usulután Este.
De acuerdo con la información policial, Ramírez era gatillero de la MS-13, tenía antecedentes por agrupaciones ilícitas y homicidio, y era buscado por las autoridades.
Las investigaciones continúan para localizar al responsable y determinar si actuó en legítima defensa o si el hecho se trató de un ajuste de cuentas.