Pandilleros reciben 163 años de prisión por 12 homicidios

El militar Mauricio Ernesto S. fue enviado a juicio al ser acusado de asesinar a su novia y cobrar tres pólizas de seguro de vida por US$54,000. La audiencia preliminar fue realizada el viernes 28 de abril en el Juzgado Especializado Primero de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador.

Según las investigaciones, la mañana del 17 de enero del 2021, el militar llegó a la casa de la víctima ubicada en Sonsonate para llevarla a su trabajo en el municipio de Santa Tecla. No obstante, después de ese encuentro, la familia de ella ya no supo de su paradero. La llamaron a su trabajo y a su celular pero no los contestó, por lo que, junto al acusado, reportaron su desaparición a las autoridades.

Un día después de su desaparición, un trabajador reportó el hallazgo de un cuerpo en la finca Azucena, del municipio de Jayaque, en La Libertad. Las autoridades, al verificar la identidad de la víctima, confirmaron que pertenecía a la novia del militar. La mujer había sido asesinada, ya que tenía lesiones con arma blanca.

Tras la muerte de su novia, el militar cobró tres pólizas de seguro que tenía contratadas la víctima y que sumaron US$54,000.

Posteriormente, tras las investigaciones, Mauricio Ernesto S. fue detenido por ser el principal sospechoso de cometer el homicidio. El militar enfrentará la vista pública en un juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador bajo el cargo de feminicidio agravado en perjuicio de su novia.

