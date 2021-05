Imponen 13 años de cárcel para traficante de drogas

El periódico 24 HEURES (24 HORAS), uno de los principales medios de prensa del Cantón de Vaud, Suiza, ha destacado en su edición digital e impresa del 6 de mayo del presente año, la noticia acerca del Sobreseimiento Definitivo que el Ministerio Público Fiscal de Suiza ha decretado a favor del empresario suizo-salvadoreño, Enrique Rais, que es el resultado de dos años de investigación que comprobaron la inocencia de Rais y lo infundado de las denuncias promovidas por los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti.

El citado medio de comunicación, hace un reconocimiento a la constancia y esfuerzo desarrollado por más de cinco años por parte de Enrique Rais y su equipo de defensa de litigación internacional para ratificar su inocencia sobre los hechos acusados y además demostrar que su caso fue una instrumentalización del Sistema Judicial (Fiscalía y Órgano Judicial) para fabricar una persecución penal en su contra, cuyo único objetivo era despojarlo de sus empresas.

“Je suis victime d’ une machination” (“Soy víctima de un complot”)

El 22 de diciembre de 2017, Enrique Rais había sido entrevistado por la prensa Suiza, donde declaró de forma precisa, que su caso estaba sustentado en prueba ilícita y prueba falsa, que incluía “intervenciones telefónicas ilegales”, que no tenían relación con su persona y en las que la propia Fiscalía reconoció que no existía autorización para captar escuchas de los teléfonos de Rais. Además destacó la forma en que el Ex Fiscal General Douglas Meléndez, instrumentalizó a la Fiscalía, abriendo expedientes sobre la base de notas publicadas por el periodista Héctor Silva, de las cuales se ha demostrado ante las autoridades correspondientes que no eran coincidentes con la realidad.

Esta persecución penal ilegal y arbitraria, llevó a Enrique Rais a tener que defenderse en Suiza de acusaciones promovidas el 20 de noviembre de 2017, por Matteo Pasquale y Franco Pacetti, quienes con apoyo del ex abogado Mario Calderón Castillo, en un claro patrocinio infiel, ya que los mismos canadienses reconocen que es su abogado, utilizaron documentación que este último sustrajo de las empresas de Rais, para intentar sorprender a la Fiscalía Suiza, que se trataba de actos de lavado de dinero, lo que después de la investigación se confirmó que fue una denuncia calumniosa.

Precisamente Enrique Rais fue denunciado por los delitos de Lavado de Dinero, Robo de las acciones de MIDES, corrupción de funcionarios y fraude procesal, por los mismos hechos que se han montado los procesos penales en El Salvador y sobre los cuales Naciones Unidas ha ordenado que se debe “poner fin inmediato al proceso penal en contra del Sr. Rais” y “garantizarle su libertad plena y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización.” Esto forma parte de las responsabilidades del Estado de El Salvador, que el Gobierno ya se encuentra cumpliendo a partir de la divulgación que previamente realizó por medio de Cancillería de la resolución que declara la detención arbitraria decretada contra Rais. (Publicada en: https://rree.gob.sv/opiniones-del-grupo-de-trabajo-sobre-la-detencion-arbitraria-en-su-89o-periodo-de-sesiones-23-a-27-de-noviembre-de-2020/ )

“La resolución de Naciones Unidas que declara la detención arbitraria de Rais, por la justicia salvadoreña”

De acuerdo, al apoderado legal de Enrique Rais, su cliente ha sido víctima del sistema judicial en El Salvador, lo que ha quedado comprobado con la resolución emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, dictamen al que el Gobierno de Suiza ha dado la validez y cumplimiento que corresponde a partir de las obligaciones internacionales en materia de respeto a los derechos humanos.

Añade que el caso fabricado contra Enrique Rais, es una muestra de cómo anteriormente el Sistema Penal ha sido utilizado por estructuras de poder político y económico para afectar a personas por fines de intereses empresariales o comerciales; siendo precisamente lo que denunció siempre su cliente y que el tiempo, así como organismos internacionales y un gobierno que destaca en institucionalidad y Estado de Derecho como Suiza, le están permitiendo demostrar que es víctima de abuso de poder.

El abogado recordó que en la Corte Suprema de Justicia, siendo Presidente de ese Órgano de Estado, Óscar Armando Pineda Navas, se efectuaron una serie de traslados y remociones de Jueces que iban a conocer los procesos contra su cliente y en otros casos se retiraron jueces y magistrados, por el simple hecho de haber fallado previamente de un modo favorable en casos relacionados con Rais, lo que es también atentorio contra la independencia judicial; pues se envía un mensaje a cualquier autoridad judicial o Tribunal que si fallaban conforme a justicia y le daban la razón a mi cliente, podían también ser removidos de sus cargos o desmejorados con traslados a sedes judiciales en la periferia. Esto además de las presiones públicas que realizaba el Exfiscal general.

También, en el caso del Ex Magistrado Carlos Ernesto Sánchez, quien previamente como miembro de la Cámara 1ª de lo Penal de San Salvador, fue quien le decretó basado en prueba ilícita y prueba falsa la detención provisional a Enrique Rais, lo que ha sido declarado como una detención arbitraria por Naciones Unidas. Y además, quiso apuntar el abogado, resulta que los Ex Magistrados de Sala de lo Constitucional que han sido recientemente destituidos de sus cargos, en una aplicación selectiva de justicia constitucional, mantuvieron engavetados por tres años recursos de hábeas corpus promovidos por los abogados de Enrique Rais, ya que resolverlos implicaba confirmar que su privación de libertad había sido ilegal, mientras que en otros casos esa misma Sala emitió “sentencias exprés”

“Suiza sobresee de todos los cargos a Enrique Rais”

Después de una exhaustiva y objetiva investigación, la Fiscalía Suiza concluyó que Enrique Rais, no ha cometido ninguno de los delitos que se le imputaban, por tanto le decreta el Sobreseimiento y además ordena que el Gobierno Suizo lo indemnice por los daños y perjuicios que le ha ocasionado una persecución penal falsa.

En su resolución, la Fiscalía Suiza, reconoce que por una parte el dictamen del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, por su nivel de respetabilidad mundial y ser la máxima autoridad para pronunciarse en la materia, le contiene toda la credibilidad para confirmar lo declarado por parte de Enrique Rais, de ser víctima de abuso de poder. Y por otra parte cuestiona las actuaciones de Fiscalía y Poder Judicial de El Salvador, auxiliándose para ello de información contenida en el “Índice de Percepción de la Corrupción” de TRANSPARENCIA INTERNACIONAL para el año 2020, que es una clasificación del nivel de percepción de la corrupción en el mundo en el sector público en 180 países y territorios de todo el mundo, en el cual, El Salvador se situó en el puesto 104 con una puntuación de 36/100, 100 correspondiente a “con regular nivel de corrupto”.

Un estudio realizado por la misma asociación concluyó que en 2019, “el 93%” de la población salvadoreña consideraba muy problemático el grado de corrupción en el Sistema Judicial.

La publicación divulgada por 24 HEURES, de acuerdo a personeros Suizos consultados, responde al compromiso de los medios de prensa en aquel país, por ser objetivos y veraces con su información de tal forma que al haber publicado en aquel momento una entrevista sobre la base de los cuestionamientos por acciones penales contra Enrique Rais, ahora se ocupan de desmentir todos los hechos falsos y hacer pública su inocencia frente a tales acusaciones.