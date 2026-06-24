Inauguran nueva terminal de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de El Salvador

Las primeras viviendas del complejo habitacional Los Senderos Opico II fueron entregadas este martes a sus nuevos residentes en el distrito de San Juan Opico, La Libertad Centro, sobre la carretera Panamericana. La desarrolladora del proyecto es inmobiliaria Bambú.

Ante esto, el Gobierno del Presidente Nayib Bukele respaldó los nuevos proyectos habitacionales que contribuyen al desarrollo de El Salvador y al bienestar de las familias salvadoreñas. “Nos encontramos en un lugar estratégico. Hace un par de años nadie quería vivir acá, era una zona peligrosa; ahora es posible gracias a la seguridad en la que vive el país. Hoy, los empresarios sienten la confianza de invertir en El Salvador”, destacó la ministra de Vivienda, Michelle Sol.

El clima de estabilidad jurídica y de seguridad pública ha permitido que la industria de la construcción se consolide como uno de los motores fundamentales del crecimiento económico del país, ejemplo de ello es que con una visión de crecimiento sostenible, la referida desarrolladora estima la entrega de 500 casas a lo largo de este año, las cuales estarán distribuidas en los residenciales Los Senderos Opico II, Santa Ana y Zacatecoluca.

“Ver cómo se está construyendo el nuevo El Salvador es algo que nos debe llenar de satisfacción y orgullo, ese orgullo que como salvadoreños habíamos perdido por más de 40 años debido a la situación de violencia. Era un país que había perdido su soberanía, donde había grupos armados que ejercían violencia y cobraban impuestos”, recordó el secretario de Comercio de la Presidencia, Miguel Kattan.

La materialización de este proyecto residencial evidencia la sólida confianza del sector privado en la economía nacional y el auge sostenido de la industria de la construcción, impulsado directamente por las políticas de desarrollo del Gobierno del Presidente Nayib Bukele.

Este complejo, que pasa a formar parte de una expansión inmobiliaria sin precedentes en el país, va más allá de proveer viviendas modernas: funciona como un motor económico que genera empleos directos e indirectos, dinamiza el comercio local y transforma la calidad de vida de la población.

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