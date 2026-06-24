Nacionales
Inauguran nueva terminal de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de El Salvador
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inauguró este martes una nueva terminal de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, con el objetivo de responder al crecimiento del turismo y del tránsito de pasajeros en el país.
De acuerdo con un comunicado oficial, la obra tuvo un costo de 50 millones de dólares y fue construida en un período de ocho meses con fondos propios de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), sin recurrir a endeudamiento público.
La nueva terminal amplía los puntos de documentación o check-in de 82 a 122 e incorpora tecnología de escaneo de equipaje con capacidad para procesar hasta 16,500 maletas por hora, en comparación con las 6,000 que podían manejarse anteriormente. Según el comunicado, esta capacidad convierte al aeropuerto salvadoreño en el de mayor manejo de equipaje en Centroamérica.
Asimismo, las autoridades señalaron que el tiempo de tránsito para los pasajeros en desembarque se reducirá de 45 a 30 minutos. El aeropuerto está ubicado en Comalapa, a aproximadamente 40 kilómetros de San Salvador.
Con la incorporación de esta nueva terminal, la inversión total en infraestructura aeroportuaria en El Salvador supera los 320 millones de dólares.
La nueva terminal de llegadas es Family Friendly 🧑🧑🧒🧒, con líneas exclusivas para las familias y una atención personalizada. Hacemos que tu paso por el aeropuerto sea una experiencia diferente. pic.twitter.com/s6azwdPw1j
— CEPA (@CEPASV) June 24, 2026
Actualmente, las instalaciones reciben un promedio de 6,000 pasajeros diarios y cuentan con capacidad para atender hasta 4,500 pasajeros por hora.
Las proyecciones oficiales indican que El Salvador espera recibir 4.2 millones de turistas durante este año. Hasta mayo, el país había registrado 2.1 millones de visitantes, mientras que el sector turístico apunta a representar el 10 % del Producto Interno Bruto (PIB) nominal del país.
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— CEPA (@CEPASV) June 24, 2026
Nacionales
Allanan establecimientos comerciales y capturan a hombre señalado de promover la marihuana
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó una serie de allanamientos simultáneos en establecimientos ubicados en centros comerciales de San Salvador, Apopa, Soyapango y Santa Tecla, como parte de una investigación relacionada con delitos de narcotráfico.
Durante el operativo, las autoridades capturaron a Byron Alejandro Blanco León, señalado por la Fiscalía de promover el uso de marihuana.
Como resultado de los procedimientos, fiscales y agentes policiales incautaron diversos objetos presuntamente utilizados para el consumo y comercialización de sustancias ilícitas, entre ellos pipas, trituradoras, papel para cigarrillos y básculas.
Las diligencias se desarrollaron de manera simultánea en distintos puntos del país con el objetivo de recopilar evidencia y desarticular actividades vinculadas al consumo y posible distribución de drogas.
La FGR indicó que la investigación continúa en curso y no descartó que en las próximas horas se reporten nuevos hallazgos o capturas relacionadas con el caso.
Las autoridades reiteraron su compromiso de combatir los delitos vinculados al narcotráfico y mantener acciones coordinadas para prevenir la circulación y promoción de sustancias ilegales en el territorio nacional.
Nacionales
Atienden obstrucción de tuberías en San Salvador Centro
La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), ejecutó con éxito trabajos de desobstrucción en una tubería de aguas residuales ubicada en la calle Lara, del barrio San Jacinto, en el distrito capital de San Salvador Centro.
Esta labor se realizó con el firme objetivo de asegurar el óptimo funcionamiento del sistema de saneamiento en la zona.
Durante la jornada de limpieza y mantenimiento, las cuadrillas especializadas retiraron una cantidad significativa de plástico y otros desechos acumulados en la red. Estos materiales afectaban directamente el flujo normal del agua y ponían en riesgo la salud de los habitantes del sector. Cabe destacar que estas acciones se ejecutan con materiales de alta calidad para garantizar que las reparaciones tengan una larga duración.Gracias a la rápida y oportuna respuesta de los equipos técnicos, el conducto ya fue desobstruido por completo y el servicio quedó restablecido. Con esto se previenen posibles desbordamientos e inundaciones que pudieran afectar la movilidad y el bienestar de las familias que residen en este histórico barrio.
Para reportar obstrucciones de tuberías, fugas de agua u otros inconvenientes, ANDA tiene a disposición de la ciudadanía el número 915 y el WhatsApp 7838-1462. A través de estos canales, el personal técnico con cobertura a nivel nacional brinda atención inmediata las 24 horas del día, los siete días de la semana.
Asimismo, la institución reitera el llamado a la población a no tirar basura ni otros desperdicios en las calles, alcantarillas, drenajes o tragantes, previniendo así este tipo de problemáticas.
Estas acciones forman parte del trabajo permanente e integral que desarrolla el Gobierno del Presidente Nayib Bukele a escala nacional, reafirmando su compromiso diario de modernizar los servicios básicos para mejorar la calidad de vida de todos los salvadoreños.
Nacionales
Gobierno acompaña entrega de casas en proyecto habitacional en San Juan Opico, La Libertad Centro
Las primeras viviendas del complejo habitacional Los Senderos Opico II fueron entregadas este martes a sus nuevos residentes en el distrito de San Juan Opico, La Libertad Centro, sobre la carretera Panamericana. La desarrolladora del proyecto es inmobiliaria Bambú.
Ante esto, el Gobierno del Presidente Nayib Bukele respaldó los nuevos proyectos habitacionales que contribuyen al desarrollo de El Salvador y al bienestar de las familias salvadoreñas. “Nos encontramos en un lugar estratégico. Hace un par de años nadie quería vivir acá, era una zona peligrosa; ahora es posible gracias a la seguridad en la que vive el país. Hoy, los empresarios sienten la confianza de invertir en El Salvador”, destacó la ministra de Vivienda, Michelle Sol.
El clima de estabilidad jurídica y de seguridad pública ha permitido que la industria de la construcción se consolide como uno de los motores fundamentales del crecimiento económico del país, ejemplo de ello es que con una visión de crecimiento sostenible, la referida desarrolladora estima la entrega de 500 casas a lo largo de este año, las cuales estarán distribuidas en los residenciales Los Senderos Opico II, Santa Ana y Zacatecoluca.
“Ver cómo se está construyendo el nuevo El Salvador es algo que nos debe llenar de satisfacción y orgullo, ese orgullo que como salvadoreños habíamos perdido por más de 40 años debido a la situación de violencia. Era un país que había perdido su soberanía, donde había grupos armados que ejercían violencia y cobraban impuestos”, recordó el secretario de Comercio de la Presidencia, Miguel Kattan.
La materialización de este proyecto residencial evidencia la sólida confianza del sector privado en la economía nacional y el auge sostenido de la industria de la construcción, impulsado directamente por las políticas de desarrollo del Gobierno del Presidente Nayib Bukele.
Este complejo, que pasa a formar parte de una expansión inmobiliaria sin precedentes en el país, va más allá de proveer viviendas modernas: funciona como un motor económico que genera empleos directos e indirectos, dinamiza el comercio local y transforma la calidad de vida de la población.