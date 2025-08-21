Homenaje Póstumo 2025 en honor a los héroes policiales fallecidos en cumplimiento del deber

La Policía Nacional Civil (PNC) rindió un homenaje a sus héroes fallecidos en el cumplimiento del deber en el período comprendido de mayo 2024 a abril 2025.

Como parte del solemne acto se dedicó un minuto de silencio para recordar con respeto y admiración a:

Comisionado General Mauricio Antonio Arriaza Chicas, Director General de la PNC.

Comisionado Douglas Omar García Funes, Subdirector de Áreas Especializadas Operativas.

Comisionado Rómulo Pompilio Romero Torres, Subdirector de Investigaciones.

Cabo Abel Antonio Arévalo, miembro de la Unidad Táctica Especializada Policial.

Además, se recordó su legado, trayectoria y su trabajo que fue trascendental para la seguridad del país, por ello, a partir de este día, el sitial de honor ubicado en los Planes de Renderos cuenta con la Plaza de Héroes Nacionales donde se ha colocado un busto del Director General, Comisionado General, Mauricio Antonio Arriaza Chicas, y placas conmemorativas de los otros policías fallecidos como símbolo de su sacrificio y total entrega al servicio de la sociedad.

En la actividad conmemorativa se contó con la participación de los familiares de policías caídos en cumplimiento del deber y de los titulares del Gabinete de Seguridad Ampliado, Ministro de Seguridad Pública y Justicia, licenciado Gustavo Villatoro; Ministro de la Defensa Nacional, vicealmirante René Francis Merino Monroy; y el Fiscal General de la República, licenciado Rodolfo Delgado.

El Ministro Merino Monroy recordó el trabajo junto al Comisionado General Arriaza Chicas, desde el inicio del Plan Control Territorial.

“El Comisionado Arriaza Chicas era una persona a la cual la sociedad salvadoreña le debe mucho porque fue quien logró cambiar el método de trabajo de la Policía Nacional Civil y logró la integración con la Fuerza Amada”.

Por su parte el Fiscal Rodolfo Delgado expresó: “Serán recordados como héroes que honraron a la República hasta el último instante”, además pidió porque su memoria inspire a seguir firmes y trabajar por un El Salvador más seguro y digno para todos.

El Ministro Villatoro fue claro en decir que: «Dentro de la carrera de las armas, ya sea en el Ejército o en la Policía, ofrendar la vida siempre está, desde que se levanta la mano y se juramenta, por ende, ellos cumplieron a cabalidad su rol como policías, pero a nosotros nos corresponde que toda la vida de ellos no pase en vano y seguir viviendo esos sueños, esas aspiraciones que ellos tenían para tener un país más seguro”.

Este 2025 es el segundo año en que ningún policía ha sido asesinado por miembros de estructuras criminales. El trabajo policial ha permitido que una vez más ninguna familia policial se desintegre a causa de la violencia.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...