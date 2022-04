Gobierno firma convenio para proteger los derechos de consumo de la diáspora salvadoreña

El Gobierno del Presidente Nayib Bukele redobla el trabajo articulado para garantizar la protección integral de los derechos de la diáspora salvadoreña, con la firma de un convenio, este viernes, entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Defensoría del Consumidor.

El acuerdo fue firmado por la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill, y el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, con el cual se da vida al denominado “Proyecto de Protección Integral de los Derechos de Consumo de la Diáspora Salvadoreña”.

La iniciativa facilitará que la diáspora salvadoreña cuente con asistencia, información y protección oportuna por parte de la Defensoría del Consumidor para prevenir que sean víctimas de abusos y fraudes en su condición de consumidores de empresas en El Salvador.

“Esto significa que estaremos protegiendo sus derechos cuando ellos adquieran cualquier bien o cualquier servicio en El Salvador. Sin duda, es otra deuda histórica que estamos saldando con nuestra diáspora, a quienes nos debemos”, resaltó la canciller Alexandra Hill.

Como parte de este acuerdo, la Defensoría aprovechará la red consular para habilitar las primeras ventanillas de atención gratuita en los Estados Unidos, ubicadas en los Consulados Generales de El Salvador en Los Ángeles, California; Houston, Texas; Long Island, Nueva York y Silver Spring, Maryland.

Además, se difundirá entre la diáspora los servicios de protección al consumidor, se activará la línea directa 1800 para atender en todo momento las inquietudes de los compatriotas, referente a sus derechos como consumidores, se promoverán los derechos de consumo, entre otros.

“Este es un convenio que no tiene precedentes, no solamente en El Salvador, sino en toda Latinoamérica no tiene ese precedente de articular un esfuerzo tan importante para atender a una población que ha estado marginada de los servicios de protección al consumidor”, señaló el titular de la Defensoría.

El acuerdo abarca los rubros de telecomunicaciones, servicios financieros, contratación de servicios en casas comerciales, supermercados, farmacias, entre otros.