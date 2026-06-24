Gobierno acompaña entrega de casas en proyecto habitacional en San Juan Opico, La Libertad Centro

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inauguró este martes una nueva terminal de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, con el objetivo de responder al crecimiento del turismo y del tránsito de pasajeros en el país.

De acuerdo con un comunicado oficial, la obra tuvo un costo de 50 millones de dólares y fue construida en un período de ocho meses con fondos propios de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), sin recurrir a endeudamiento público.

La nueva terminal amplía los puntos de documentación o check-in de 82 a 122 e incorpora tecnología de escaneo de equipaje con capacidad para procesar hasta 16,500 maletas por hora, en comparación con las 6,000 que podían manejarse anteriormente. Según el comunicado, esta capacidad convierte al aeropuerto salvadoreño en el de mayor manejo de equipaje en Centroamérica.

Asimismo, las autoridades señalaron que el tiempo de tránsito para los pasajeros en desembarque se reducirá de 45 a 30 minutos. El aeropuerto está ubicado en Comalapa, a aproximadamente 40 kilómetros de San Salvador.

Con la incorporación de esta nueva terminal, la inversión total en infraestructura aeroportuaria en El Salvador supera los 320 millones de dólares.

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Actualmente, las instalaciones reciben un promedio de 6,000 pasajeros diarios y cuentan con capacidad para atender hasta 4,500 pasajeros por hora.

Las proyecciones oficiales indican que El Salvador espera recibir 4.2 millones de turistas durante este año. Hasta mayo, el país había registrado 2.1 millones de visitantes, mientras que el sector turístico apunta a representar el 10 % del Producto Interno Bruto (PIB) nominal del país.

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