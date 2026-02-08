Entre bebidas y discusión, la noche terminó en tragedia en La Libertad

Anoche, Shakira, antes de iniciar su primer concierto en El Salvador como parte de su residencia centroamericana y a pocas horas de inaugurar esta serie de presentaciones, compartió en sus historias de Instagram el mural que el talentoso artista salvadoreño TNT le dedicó.

La colombiana no solo difundió la imagen de la obra, sino que también destacó que fue realizada con “puro talento salvadoreño”. Además, calificó el mural como un “homenaje” y lo describió como “espectacular”.

“¡Gracias por este homenaje, me lo guardo en el corazón! Puro talento salvadoreño. ¡Espectacular!”, escribió Shakira en una de sus historias.

Hasta el momento, el artista salvadoreño no se pronunció tras la reacción de la cantante; sin embargo, días antes, mientras elaboraba la obra, comentó que sería un gran reconocimiento que la colombiana llegara a conocer su trabajo.

Tras la publicación de Shakira, decenas de personas elogiaron el mural y el trabajo de TNT, un artista salvadoreño con varios años de trayectoria, cuyo talento ha sido expuesto en distintos departamentos del país y también a nivel internacional.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...