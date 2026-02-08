Nacionales
Entre bebidas y discusión, la noche terminó en tragedia en La Libertad
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a un sujeto señalado de lesionar a un hombre en el cuello con una hoja de afeitar, durante un hecho ocurrido la noche del sábado en el departamento de La Libertad.
El detenido fue identificado como Erick Alexander Ramírez Vásquez, de 18 años, quien habría atacado a un hombre de 48 años de edad.
Según el informe policial, el hecho se registró en el caserío El Pital, cantón Entre Ríos, distrito de Colón, municipio de La Libertad Oeste.
De acuerdo con las autoridades, ambos se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas cuando sostuvieron una discusión que derivó en la agresión. Ramírez Vásquez habría causado a la víctima una herida profunda en el cuello utilizando una hoja de afeitar.
La PNC indicó que el detenido será remitido a las instancias correspondientes para enfrentar el proceso legal por el hecho.
Vehículo choca contra separadores y viviendas en Santa Ana
Una persona resultó lesionada tras un fuerte siniestro vial registrado la noche del sábado sobre el bulevar Nicolás Salume, en las cercanías de Vidrí, en la ciudad de Santa Ana.
Voluntarios de Cruz Verde Salvadoreña (CVS), seccional Santa Ana, atendieron la emergencia e informaron que, pese a la magnitud del accidente, solo una persona presentó lesiones leves y no fue necesario su traslado a un centro asistencial.
“Afortunadamente, no se reportan lesionados de gravedad. Se atendió en el lugar únicamente al copiloto, quien no ameritó traslado”, detalló la institución de socorro.
Según el reporte brindado por el conductor, el accidente ocurrió cuando intentó evitar impactar a un motociclista, lo que provocó que perdiera el control del vehículo y saliera de la vía, colisionando contra la valla separadora y dos viviendas.
Al lugar se hicieron presentes agentes de la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro y deducir responsabilidades.
Mujer muere y hombre resulta gravemente lesionado en accidente de motocicleta en Sonsonate
Una mujer perdió la vida y un hombre resultó gravemente lesionado tras un fuerte siniestro vial registrado durante la madrugada de este domingo en el departamento de Sonsonate.
De acuerdo con información proporcionada por Comandos de Salvamento (CS), seccional Sonsonate, ambas personas se desplazaban a bordo de una motocicleta cuando ocurrió el accidente.
El hecho se registró sobre la carretera que de Acajutla conduce hacia Sonsonate, a la altura de PROACES, en el municipio de Sonsonate Centro.
Los socorristas detallaron que el hombre fue identificado como Joel, de 39 años, quien presentaba múltiples lesiones en todo el cuerpo, por lo que fue catalogado como politraumatizado. En tanto, la mujer no pudo ser identificada y falleció en el lugar del accidente.
Comandos de Salvamento informó que, según el reporte preliminar, los ocupantes de la motocicleta habrían perdido el control del vehículo y se conducían sin casco al momento del siniestro.
Shakira elogió mural de TNT previo a su concierto en El Salvador
Anoche, Shakira, antes de iniciar su primer concierto en El Salvador como parte de su residencia centroamericana y a pocas horas de inaugurar esta serie de presentaciones, compartió en sus historias de Instagram el mural que el talentoso artista salvadoreño TNT le dedicó.
La colombiana no solo difundió la imagen de la obra, sino que también destacó que fue realizada con “puro talento salvadoreño”. Además, calificó el mural como un “homenaje” y lo describió como “espectacular”.
“¡Gracias por este homenaje, me lo guardo en el corazón! Puro talento salvadoreño. ¡Espectacular!”, escribió Shakira en una de sus historias.
Hasta el momento, el artista salvadoreño no se pronunció tras la reacción de la cantante; sin embargo, días antes, mientras elaboraba la obra, comentó que sería un gran reconocimiento que la colombiana llegara a conocer su trabajo.
Tras la publicación de Shakira, decenas de personas elogiaron el mural y el trabajo de TNT, un artista salvadoreño con varios años de trayectoria, cuyo talento ha sido expuesto en distintos departamentos del país y también a nivel internacional.