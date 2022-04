El Salvador registra un nuevo día sin homicidios durante este mes de abril de 2022

Las autoridades reportaron un doble homicidio el miércoles 20 de abril dentro de una vivienda en la colonia Santa Clara, en el municipio de San Francisco Gotera, en Morazán. La escena fue procesada la tarde del jueves 21.

Las víctimas son: María del Carmen Franco Ventura, de 22 años, y Josué Armando Flores, de 24. Ambos fueron asesinados con arma blanca.

El papá de la joven se presentó al lugar, con llanto por el asesinato de su hija.

«Lo único que yo tenía me la mataron con el baboso que vivía ahí adentro. Yo pasaba preocupado por ella. Vine como el lunes a verla. Yo le estuve marcando y no me contestaba el teléfono. Me dijo la otra hermana: no, está muerta, andá a ver, me dijo», expresó.

El padre continuó: «Me salí del trabajo y me vine a verla y dijeron que ya estaba muerta. Yo la aconsejaba y ya no podía, pues. Ella me dijo: no se meta con mi vida, yo voy a acabar muerta».

Capturan a dos sospechosos del doble crimen.

Posteriormente, la Policía capturó a dos sujetos quienes son los principales sospechosos de asesinar a María y Josué.

Los detenidos son Gerson Elenilson Mejía Sánchez, alias «Travieso», y Gerson Alexander Amaya Ruiz, alias «El Zarco».

Ambos fueron detenidos en flagrancia y serán remitidos a la Fiscalía para ser acusados de homicidio agravado.