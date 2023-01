El Salvador pagó sin contratiempos el vencimiento de los bonos 2023

El presidente de la república, Nayib Bukele, anunció la noche del lunes el pago de la totalidad del bono 2023, más intereses del eurobono de vencimiento el 24 de enero de 2023, una deuda heredada del gobierno arenero de Francisco Flores, y que fue cubierta sin contratiempos, aseguró el mandatario.

En 2022, el Gobierno, mediante el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, aseguró que honrar la deuda con los acreedores internacionales era una prioridad para el país. Ese mismo año, voces de medios de comunicación y analistas económicos de oposición aseguraron que El Salvador no tendría capacidad de pago de sus compromisos.

De las palabras a los hechos, la administración Bukele se adelantó al vencimiento a través de dos maniobras de recompra de los bonos de vencimiento 2023 y 2025 (en septiembre y diciembre) para readquirir, a precio de mercado, todos los títulos que los tenedores estuvieran dispuestos a liberar, dejando claro, que los que decidieran mantenerlos serían cancelados en la fecha contratada (24 de enero de 2023).

Yesterday, El Salvador demonstrated that the big media, the “experts”, the financial analysts and the credit rating agencies, shamelessly lie to the people, their audiences and their clients.



The next time they say anything, remember that. https://t.co/Lb2uDPlYxr