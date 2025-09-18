Nacionales
El Salvador acumula 13 días sin homicidios en septiembre
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el miércoles 17 de septiembre finalizó sin homicidios en El Salvador, sumando así 13 jornadas con esta tendencia positiva en lo que va del mes de septiembre de 2025.
De acuerdo con los registros oficiales, los días sin muertes violentas en el presente mes han sido: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16 y 17.
Con estas cifras, el país alcanza un total de 217 días sin homicidios en lo que va del año y 1,015 días desde el inicio de la gestión del presidente Nayib Bukele.
Las autoridades destacan que estos resultados son producto de la implementación del Plan Control Territorial y el régimen de excepción, medidas que se mantienen vigentes en el país.
Nacionales
Capturan a pandillero de la MS13 en San Miguel
La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó la captura de Julio César Muñoz Rivera, de 43 años, perfilado como miembro de la pandilla MS13, durante un operativo realizado la noche del miércoles en el departamento de San Miguel.
De acuerdo con las autoridades, el detenido intentó mantener un bajo perfil y ocultar sus tatuajes alusivos a la pandilla para evitar ser identificado.
Muñoz Rivera fue interceptado en la colonia Paniagua y puesto bajo arresto. Será procesado por el delito de agrupaciones ilícitas.
Nacionales
Hombre muere atropellado en San Vicente
Un hombre perdió la vida tras ser atropellado en el kilómetro 70 de la carretera Panamericana, en el sector de San Vicente Sur, la noche del miércoles, según confirmó la Policía Nacional Civil (PNC).
De acuerdo con el reporte preliminar, el peatón se habría lanzado sobre el vehículo en marcha, provocando el fatal desenlace.
Agentes policiales llegaron al lugar para procesar la escena y regular el tráfico vehicular mientras se desarrollaban las investigaciones correspondientes.
Economia
¡Sorteo LOTRA N°420 Dedicado Al Día de Independencia!
La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) conmemoró el Día de la Independencia con la realización del Sorteo LOTRA N.° 420, en el que destacó los avances que están haciendo grande a El Salvador, como el turismo, la seguridad y, sobre todo, el talento, la inteligencia y el trabajo de los salvadoreños.
Autoridades de la institución señalaron que la independencia no solo se recuerda como un hecho histórico, sino que se vive en lo cotidiano: en cada saludo, en cada acto de cortesía y en cada gesto de gratitud que contribuye a la transformación del país.
En el marco de la celebración, la Lotería realizó una entrevista con Ivonne Nóchez, destacada patinadora salvadoreña del Programa Esfuerzo y Gloria, quien reafirmó su posición entre las mejores del mundo tras ganar dos medallas de oro en los Juegos Mundiales Chengdú 2025. Nóchez se consagró en los 100 metros carriles con un tiempo de 10.702 segundos y en los 200 metros meta contra meta con 18.698 segundos, superando a rivales de élite como la francesa Haila Brunet y la belga Fran Vanhoutte.
La carrera deportiva de Nóchez ha sido brillante desde temprana edad, acumulando títulos nacionales, panamericanos y mundiales. Sus triunfos inspiran a las nuevas generaciones de atletas y elevan el nombre de El Salvador en el deporte internacional.
Los resultados del Sorteo LOTRA N.° 420 fueron:
- Primer Premio: $390,000 – Billete N.° 02864 (Vendido).
- Segundo Premio: $20,000 – Billete N.° 34894 (Vendido).
- Tercer Premio: $10,000 – Billete N.° 35868 (Vendido).
La LNB invitó a la población a revisar los resultados completos en www.lnb.gob.sv y a seguir sus transmisiones en vivo cada miércoles a las 12:30 p. m. por redes sociales y su sitio web. El próximo sorteo ofrecerá un Primer Gran Premio de $360,000.