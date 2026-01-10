Nacionales
El día iniciará despejado y terminará con lluvias breves
Durante la mañana, el cielo variará entre despejado y poco nublado. En la tarde y la noche se esperan lluvias breves en sectores de la zona occidental y en las cercanías de la franja volcánica.
El viento oscilará entre 9 y 18 km/h, con ráfagas ocasionales de hasta 30 km/h, más perceptibles en zonas altas. Las temperaturas se mantendrán muy cálidas por la tarde y frescas durante la noche y la madrugada.
Estas condiciones estarán influenciadas por un flujo del este ligeramente acelerado, con algo de humedad y una vaguada en superficie, que favorecerán la nubosidad y lluvias breves y sectorizadas.
Principal
Condenadas mujeres que exigían $300 de extorsión a nombre de la 18
El tribunal tercero de Sentencia de San Salvador condenó a diez años de prisión a Roxana Araceli Santos Vásquez y Margarita Elizabeth Contreras Santos por el delito de extorsión, en perjuicio de una víctima con régimen de protección.
Durante la vista pública se comprobó que, en febrero de 2023, ambas mujeres llegaron al domicilio de la víctima, ubicado en San Marcos, para exigirle la cantidad de $300 en concepto de renta o extorsión, en nombre de la pandilla 18 Sureños que operaba en la zona.
Las procesadas amenazaron a la víctima indicándole que no podía negarse a la exigencia, ya que, de lo contrario, podrían asesinarla.
Ante esta situación, la víctima solicitó un plazo de un mes para realizar el pago; sin embargo, al no lograr reunir el dinero, se vio obligada a abandonar su domicilio.
Durante la vista pública, el tribunal acreditó la culpabilidad de ambas imputadas mediante prueba documental, pericial y testimonial, por lo que emitió el correspondiente fallo condenatorio.
Principal
Capturan a traficante de drogas en Ilopango
A través de un patrullaje en la residencial Alta vista, Ilopango, San Salvador Este, agentes policiales capturaron a Jorge Eduardo Guzmán Bonilla, de 31 años de edad.
Este sujeto trasladaba en una mochila:
-Varias porciones de marihuana
-1 calculadora
-1 báscula digital
-1 celular
-Dinero en efectivo
Será remitido por el delito de tráfico ilícito de drogas.
Principal
Tribunal impone condena de 20 años por caso de violencia contra menor
José Antonio Aldana fue condenado a 20 años de prisión tras ser declarado culpable de cometer delitos sexuaIes en perjuicio de una menor de edad, en un caso ocurrido en Santa Tecla, departamento de La Libertad.
De acuerdo con la investigación judicial, el imputado habría establecido contacto con la víctima a través de redes sociales, donde la manipuló emocionalmente hasta concretar un encuentro. Posteriormente, la trasladó a su vivienda, donde la mantuvo bajo su control durante un período prolongado.
Las autoridades señalaron que las consecuencias de estos hechos fueron debidamente acreditadas durante el juicio, lo que permitió al tribunal emitir una condena acorde con la gravedad del caso.
Asimismo, se informó que José Antonio Aldana enfrenta otro proceso penal por un hecho similar, el cual continúa en desarrollo ante las instancias judiciales correspondientes.