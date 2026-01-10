El día iniciará despejado y terminará con lluvias breves

El tribunal tercero de Sentencia de San Salvador condenó a diez años de prisión a Roxana Araceli Santos Vásquez y Margarita Elizabeth Contreras Santos por el delito de extorsión, en perjuicio de una víctima con régimen de protección.

Durante la vista pública se comprobó que, en febrero de 2023, ambas mujeres llegaron al domicilio de la víctima, ubicado en San Marcos, para exigirle la cantidad de $300 en concepto de renta o extorsión, en nombre de la pandilla 18 Sureños que operaba en la zona.

Las procesadas amenazaron a la víctima indicándole que no podía negarse a la exigencia, ya que, de lo contrario, podrían asesinarla.

Ante esta situación, la víctima solicitó un plazo de un mes para realizar el pago; sin embargo, al no lograr reunir el dinero, se vio obligada a abandonar su domicilio.

Durante la vista pública, el tribunal acreditó la culpabilidad de ambas imputadas mediante prueba documental, pericial y testimonial, por lo que emitió el correspondiente fallo condenatorio.

