Economia
Sorteo LOTRA N.o 462 dedicado a “En la SRS cuidamos la salud de todos” de la Superintendencia de Regulación Sanitaria
La Lotería Nacional de Beneficencia realizó el Sorteo LOTRA N.º 462, dedicado a la Superintendencia de Regulación Sanitaria, institución encargada de fortalecer la capacidad del Estado para regular y supervisar productos y servicios que impactan directamente en la salud de la población y en los aspectos sanitarios relacionados.
La Superintendencia de Regulación Sanitaria surge como respuesta a la necesidad de modernizar y consolidar el marco regulatorio del país, con el objetivo de asegurar que los productos farmacéuticos, dispositivos médicos, alimentos, bebidas, cosméticos, productos higiénicos, productos químicos, tabaco, productos veterinarios y otros de naturaleza similar cumplan con los más altos estándares de calidad, seguridad y eficacia para su comercialización, distribución y consumo por la población.
Su creación representa un avance significativo en la construcción de un sistema de salud moderno y eficiente, capaz de responder a los desafíos actuales y futuros en materia de salud y seguridad sanitaria.
Como parte de la fase previa del sorteo, María Teresa Zelaya, intendente de Registros e Inscripciones de la Superintendencia de Regulación Sanitaria, realizó la presentación de los Premios Mayores y los Maletines de Balotas de Colores. Asimismo, el equipo de la Lotería Nacional entregó el marco conmemorativo a José Portillo, jefe de la Oficina Legal de la Superintendencia de Regulación Sanitaria.
En los resultados del Sorteo LOTRA N.º 462, el primer premio, de $370,000, correspondió al billete N.º 35069, que no fue vendido. El segundo premio, de $20,000, correspondió al billete N.º 21992, que fue vendido; mientras que el tercer premio, de $10,000, correspondió al billete N.º 35721, que no fue vendido.
La lista completa de números ganadores puede ser consultada en el sitio web de la Lotería Nacional de Beneficencia.
Economia
Conozca los nuevos precios de referencia de los combustibles
La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) dio a conocer los nuevos precios de referencia para los combustibles, los cuales estarán vigentes del 18 al 31 de agosto de 2026.
De acuerdo con el reporte oficial, en la zona central del país el precio por galón será de $4.91 para la gasolina superior, $4.58 para la regular y $4.59 para el diésel.
En las zonas occidental y oriental, los precios registran una variación mínima. La gasolina superior tendrá un costo de $4.92 por galón, mientras que la gasolina regular y el diésel se comercializarán a $4.59.
Las autoridades explicaron que los precios están influenciados por diversos factores internacionales, entre ellos los ataques de grupos hutíes contra una refinería de Arabia Saudita, situación que mantiene la incertidumbre en el mercado global de hidrocarburos.
Asimismo, la industria petrolera internacional enfrenta tensiones adicionales debido a los nuevos ataques de Ucrania contra infraestructura petrolera rusa, lo que impacta directamente los precios de los derivados del crudo a nivel mundial.
A pesar del panorama internacional, la DGEHM destacó que un buen manejo de las gestiones en el mercado interno ha contribuido a mantener la estabilidad de los precios de los combustibles.
Economia
Sorteo LOTRA N.o 461 dedicado a “Velando por la estabilidad y transparencia del Sistema Financiero” de la Superintendencia del Sistema Financiero
La Lotería Nacional de Beneficencia realizó el Sorteo LOTRA N.º 461, dedicado a la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), bajo el lema “Velando por la estabilidad y transparencia del Sistema Financiero”.
Con esta dedicatoria se reconoció la labor de la SSF como entidad responsable de supervisar y regular el sistema financiero salvadoreño. Su trabajo contribuye a la estabilidad del sistema, la transparencia de las operaciones y la protección de los usuarios de los servicios financieros.
Previo al inicio del sorteo, se realizó la presentación de los Premios Mayores y los Maletines de Balotas de Colores, elementos que acompañaron el desarrollo de la jornada.
Al finalizar la fase previa, el gerente general de la Lotería Nacional de Beneficencia, Héctor Aguiar, entregó el cuadro conmemorativo del sorteo al superintendente adjunto de Pensiones, Raúl López Velado, en representación de la SSF.
Los resultados del Sorteo LOTRA N.º 461 fueron los siguientes:
- Primer Premio: $175,000, correspondiente al billete N.º 32164, no vendido.
- Segundo Premio: $20,000, correspondiente al billete N.º 13782, no vendido.
- Tercer Premio: $10,000, correspondiente al billete N.º 38248, vendido.
La lista completa de números ganadores puede consultarse en el sitio web de la Lotería Nacional de Beneficencia.
Economia
El Salvador registra cifra récord de turismo en fiestas agostinas 2026 con más de 95 mil visitantes internacionales
El Salvador cerró las fiestas agostinas 2026 con un nuevo récord turístico. Según el informe oficial del Ministerio de Turismo (Mitur), entre el 31 de julio y el 7 de agosto el país recibió 95,159 visitantes internacionales, un aumento del 5.2 % respecto a los 90,454 registrados en el mismo período de 2025.
Guatemala lideró las llegadas con 32,986 turistas, seguido de Estados Unidos con 31,907 y Honduras con 19,297. El resto de nacionalidades sumó 10,969 visitantes. Las autoridades atribuyen el crecimiento a la mejora en la percepción de seguridad y al fortalecimiento de la conectividad aérea.
En el ámbito interno, más de 3.2 millones de personas visitaron sitios turísticos, culturales y naturales, un incremento del 13.8 % frente a los 2.8 millones del año anterior. Sivarland, el parque de diversiones temporal de la Alcaldía de San Salvador, concentró 1.4 millones de asistentes, mientras que el Centro Histórico de la capital recibió 1.07 millones de visitas.
Otros espacios también registraron cifras destacadas: playas públicas (216,677), sitios turísticos públicos (223,091) y circuitos culturales (203,646). El balance confirma el impulso de la oferta recreativa y cultural durante las vacaciones de agosto.