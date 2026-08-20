MARN prevé lluvias y tormentas entre moderadas y fuertes durante la noche

La Policía informó que el miércoles 19 de agosto finalizó con cero homicidios a escala nacional, convirtiéndose en la jornada número 15 del mes sin muertes a causa de la violencia.

En lo que va de 2026, las autoridades han reportado 197 jornadas sin asesinatos. De este total, 15 corresponden a agosto, 27 a julio, 28 a junio, 26 a mayo, 27 a abril, 23 a marzo, 24 a febrero y 27 a enero.

Las estadísticas del Ministerio de Seguridad indican que durante los 86 meses de gestión del presidente Nayib Bukele se contabilizan 1,299 días sin asesinatos. De estos, 1,185 fueron registrados entre el 27 de marzo de 2022 y el 19 de agosto de 2026, durante la implementación del régimen de excepción.

Bajo esta medida de seguridad, las autoridades reportan la captura de 92,838 integrantes de estructuras criminales y colaboradores.

De acuerdo con los datos oficiales de Seguridad, durante ese período también se han incautado 5,513 armas de fuego, 12,192 vehículos y 25,296 teléfonos celulares, los cuales eran utilizados para la comisión de delitos y que podrán servir como prueba ante los tribunales.

Asimismo, las instituciones reportan el decomiso de drogas con un valor económico estimado de $1,735,897,891, como resultado de los procedimientos ejecutados en el marco de la estrategia de seguridad.

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