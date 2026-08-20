Nacionales
MARN prevé lluvias y tormentas entre moderadas y fuertes durante la noche
Durante la mañana y la mayor parte de la tarde, el cielo estará entre despejado y poco nublado. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se prevé un incremento de la nubosidad, con lluvias y algunas tormentas hacia el final de la jornada en sectores de la zona nororiental y en distritos cercanos a la franja volcánica.
Desde temprano en la noche, existe la posibilidad de una línea de tormentas que se desplace desde sectores al norte de Morazán o sus alrededores hacia Cabañas, Cuscatlán, San Vicente, San Salvador, La Libertad y sectores de Santa Ana y Sonsonate.
El viento variará entre 9 y 18 kilómetros por hora, con brisas ocasionales de hasta 30 kilómetros por hora. Durante las tormentas, se esperan vientos momentáneamente fuertes, con velocidades superiores a los 40 kilómetros por hora.
Las temperaturas serán muy cálidas durante la tarde, mientras que se prevé un ambiente fresco durante la noche y la madrugada.
Los principales sistemas atmosféricos presentes son el flujo acelerado del este y una onda tropical, los cuales generan condiciones favorables para la formación de lluvias y tormentas entre moderadas y fuertes, principalmente durante la noche.
Nacionales
Dos rastras chocan en la carretera a Metapán y una impacta contra una vivienda
Dos rastras colisionaron en la carretera que conduce de Santa Ana hacia Metapán, en el occidente del territorio nacional.
Tras el fuerte impacto, una de las rastras se estrelló contra una vivienda ubicada a la orilla de la carretera.
La segunda rastra quedó a un costado de la carretera que conduce hacia Metapán y la frontera Anguiatú.
Hasta el cierre de esta nota, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se encontraban orientando la circulación en la zona, debido a que uno de los carriles permanecía bloqueado.
Nacionales
Policía reporta 197 jornadas sin homicidios en lo que va de 2026
La Policía informó que el miércoles 19 de agosto finalizó con cero homicidios a escala nacional, convirtiéndose en la jornada número 15 del mes sin muertes a causa de la violencia.
En lo que va de 2026, las autoridades han reportado 197 jornadas sin asesinatos. De este total, 15 corresponden a agosto, 27 a julio, 28 a junio, 26 a mayo, 27 a abril, 23 a marzo, 24 a febrero y 27 a enero.
Las estadísticas del Ministerio de Seguridad indican que durante los 86 meses de gestión del presidente Nayib Bukele se contabilizan 1,299 días sin asesinatos. De estos, 1,185 fueron registrados entre el 27 de marzo de 2022 y el 19 de agosto de 2026, durante la implementación del régimen de excepción.
Bajo esta medida de seguridad, las autoridades reportan la captura de 92,838 integrantes de estructuras criminales y colaboradores.
De acuerdo con los datos oficiales de Seguridad, durante ese período también se han incautado 5,513 armas de fuego, 12,192 vehículos y 25,296 teléfonos celulares, los cuales eran utilizados para la comisión de delitos y que podrán servir como prueba ante los tribunales.
Asimismo, las instituciones reportan el decomiso de drogas con un valor económico estimado de $1,735,897,891, como resultado de los procedimientos ejecutados en el marco de la estrategia de seguridad.
Nacionales
Autoridades capturan a distribuidor de droga en San Martín
La Policía Nacional Civil reportó en San Martín, San Salvador Este, la captura de Raúl Antonio López Saravia, de 23 años, quien, según la corporación policial, transportaba droga a bordo de una motocicleta.
De acuerdo con la Policía, López Saravia fue intervenido luego de que agentes lo observaran cargando un baúl de motocicleta en el que presuntamente portaba marihuana, cocaína, una balanza digital y una trituradora.
El detenido será remitido por el delito de posesión y tenencia con fines de tráfico.
Entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2026, el Ministerio de Seguridad reportó la captura de 35 distribuidores y traficantes de droga. Según los datos de la institución, algunos de los detenidos se hacían pasar por turistas y otros por repartidores de comida a domicilio o deliverys.
Las detenciones han sido ejecutadas por la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil y la Unidad K9.