Ministro de Hacienda señaló que los diputados actúan de manera inconsecuente con la propuesta de interpelación

Los diputados de la comisión legislativa que analiza los fondos externos que ingresaron al país durante la emergencia por el COVID-19 propondrá interp”elar al titular del Ministerio de Hacienda (MH), Alejandro Zelaya, pero el funcionario expresó que esta decisión de los legisladores es inconsecuente y sin justificación.

“Estará interesante esa interpelación”, consideró Zelaya. “Tal vez allí logro que discutamos los fondos para nuestros productores agrícolas y los medicamentos e insumos del Hospital Nacional El Salvador”, comentó Zelaya, en tono irónico.

La solicitud para intepelarlo todavía no se ha impulsado de manera formal, pero hay acuerdo en el bloque ARENA, FMLN y Rodolfo Párker para hacerlo. Cuando los medios publicaron sobre esta maniobra, Zelaya manifestó, en el mismo tono de ironía: “‘También promoverán que se aprueben inmediatamente los fondos para el rescate de las mipymes’”… Ah, no. Eso no: para eso no hay tiempo”, criticó Zelaya.

El ministro se refiere a los más de US$ 205 millones que ya fueron solicitados para asignación presupuestaria en la Asamblea Legislativa y que se dirigirán al subsidio de media planilla para las mipymes, comprar productos a los agricultores y también para que el Hospital Nacional El Salvador finalice sus operaciones durante 2020. Los diputados ya van para tres meses sin aprobar estas incorporaciones de fondos.

En cambio, ahora que el pago de los salarios de la Asamblea Legislativa se retrasó un día, los diputados han usado distintas tácticas para ejercer presión sobre el Ejecutivo.

Ministro de Economia Alejandro Zelaya

“Para ellos (diputados) el pueblo va por último”, criticó Zelaya.

El funcionario ya hizo una propuesta para comenzar a transferir salarios y darle prioridad a los trabajadores, pero no ha sido aceptada por las autoridades de ese Órgano de Estado.

De acuerdo con los diputados de esa comisión, Zelaya tenía la obligación de acudir este viernes 2 de octubre a la Asamblea para hablar sobre los referidos fondos, pero el funcionario ya se había manifestado con anticipación sobre que no asistiría por otros compromisos laborales. Luego de que fue requerido con apremio y participación de la Policía Nacional Civil (PNC), el director de la institución, Mauricio Arriaza Chicas, comunicó a la comisión de que los motivos para no asistir estaban justificados.