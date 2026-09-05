Desfile Nacional de Primera Infancia se realizará este domingo en diferentes puntos del país

La Primera Dama de la República, Gabriela de Bukele, hizo un llamado a las familias salvadoreñas para acompañar este domingo a niñas y niños durante el Desfile Nacional de Primera Infancia, una jornada que se desarrollará de manera simultánea en diferentes puntos del país.

La actividad tendrá como protagonistas a los más pequeños y busca generar espacios de convivencia y participación familiar, en el marco de una celebración dedicada a la primera infancia y al orgullo de ser salvadoreños.

“Acompañemos a nuestros niños, este domingo, en el Desfile Nacional de Primera Infancia y celebremos juntos el orgullo de ser salvadoreños”, expresó Gabriela de Bukele al invitar a la población a participar en la jornada.

Los desfiles iniciarán a partir de las 8:00 de la mañana en los diferentes departamentos del país.

En San Salvador, uno de los recorridos principales tendrá como punto de salida el Parque Cuscatlán, mientras que en el resto del territorio se desarrollarán actividades en diferentes ubicaciones.

Las familias pueden consultar el lugar más cercano y conocer el listado de desfiles a través del sitio oficial https://desfilesprimerainfancia.com.

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