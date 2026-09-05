Nacionales
Desfile Nacional de Primera Infancia se realizará este domingo en diferentes puntos del país
La Primera Dama de la República, Gabriela de Bukele, hizo un llamado a las familias salvadoreñas para acompañar este domingo a niñas y niños durante el Desfile Nacional de Primera Infancia, una jornada que se desarrollará de manera simultánea en diferentes puntos del país.
La actividad tendrá como protagonistas a los más pequeños y busca generar espacios de convivencia y participación familiar, en el marco de una celebración dedicada a la primera infancia y al orgullo de ser salvadoreños.
“Acompañemos a nuestros niños, este domingo, en el Desfile Nacional de Primera Infancia y celebremos juntos el orgullo de ser salvadoreños”, expresó Gabriela de Bukele al invitar a la población a participar en la jornada.
Los desfiles iniciarán a partir de las 8:00 de la mañana en los diferentes departamentos del país.
En San Salvador, uno de los recorridos principales tendrá como punto de salida el Parque Cuscatlán, mientras que en el resto del territorio se desarrollarán actividades en diferentes ubicaciones.
Las familias pueden consultar el lugar más cercano y conocer el listado de desfiles a través del sitio oficial https://desfilesprimerainfancia.com.
Nacionales
Motociclista lesionado tras accidente de tránsito en San Salvador
Un accidente de tránsito fue reportado sobre la alameda Manuel Enrique Araujo, en la intersección con la avenida Olímpica, en San Salvador Centro, donde se vio involucrado un motociclista que resultó lesionado tras caer de su automotor.
Elementos de socorro de la Cruz Verde Salvadoreña atendieron al motociclista, cuya identidad no fue proporcionada. Los socorristas lo estabilizaron en el lugar y posteriormente lo trasladaron a un centro asistencial para recibir atención por las lesiones sufridas.
El accidente generó congestionamiento vehicular en la zona. Sin embargo, tras el traslado del lesionado, la arteria fue liberada y los conductores pudieron circular con normalidad. Las autoridades determinarán las responsabilidades correspondientes mediante la investigación.
Nacionales
El Salvador suma cuatro días sin homicidios durante septiembre
Septiembre acumula cuatro días sin registrar homicidios en El Salvador, de acuerdo con las estadísticas oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC). La institución informó que el viernes 4 de septiembre cerró sin homicidios en todo el territorio nacional.
Los días con cero homicidios reportados durante septiembre son el 1, 2, 3 y 4.
Según los datos proporcionados, desde el 1 de junio de 2019 hasta el 4 de septiembre de 2026, El Salvador suma 1,312 días sin homicidios. Además, en lo que va de 2026, la PNC registra 211 días sin homicidios.
Los constantes patrullajes de los equipos de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada también han permitido, según el texto, que El Salvador mantenga un contexto social alejado de la violencia y se convierta en el país más seguro del hemisferio occidental.
Nacionales
Calor, lluvias y tormentas para este sábado en El Salvador
Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado y no se prevén lluvias. Para la tarde, las condiciones continuarán parcialmente nubladas en la mayor parte del país; sin embargo, se esperan lluvias y tormentas al norte de Santa Ana, Chalatenango, Cabañas y Morazán, así como en las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y del Bálsamo.
Durante la noche, se prevé la formación de tormentas en la zona oriental y la zona norte central, desde donde se desplazarán hacia las zonas central y occidental. Las lluvias se concentrarán principalmente en sectores de San Vicente, La Paz, Cuscatlán, San Salvador, incluido el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), La Libertad, Sonsonate y Santa Ana.
El viento tendrá velocidades de entre 9 y 18 kilómetros por hora, aunque durante las tormentas podrían registrarse ráfagas superiores a los 40 kilómetros por hora. Las temperaturas serán muy cálidas durante el día y disminuirán durante la noche y la madrugada.
Los principales sistemas atmosféricos presentes son el flujo del este y una vaguada, condiciones que favorecerán la presencia de lluvias y tormentas durante la tarde y la noche.