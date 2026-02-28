Nacionales
Crimen pasional: pareja asesina a mujer y oculta su cuerpo en zona de difícil acceso
Las autoridades policiales informaron sobre el esclarecimiento de un homicidio ocurrido el pasado 23 de febrero en el distrito de San Dionisio, en el departamento de Usulután Este.
La víctima es una mujer de 35 años de edad, quien ese día salió de su vivienda en el municipio de Jiquilisco con destino a la ciudad de Usulután, donde llevó a su hijo de 16 años a una consulta médica. Posteriormente, la mujer se quedó realizando trámites personales, pero ya no regresó a su hogar.
Tras recibir la notificación de su desaparición, las autoridades activaron un dispositivo de búsqueda. Durante el operativo localizaron la cartera y otras pertenencias de la víctima en un predio baldío del caserío San Mauricio, en el distrito de Tecapán.
En las primeras diligencias se intentó ubicar a José Ricardo Romero Chávez, de 37 años, con quien la víctima mantenía una relación sentimental; sin embargo, en ese momento no fue posible localizarlo.
Las investigaciones continuaron y permitieron la ubicación y captura de Cecilia Elizabeth Palacios, también de 37 años y esposa de Romero Chávez, quien confesó que, por motivos pasionales, ambos participaron en el asesinato de la mujer.
Según las autoridades, tras cometer el crimen, el hombre trasladó el cuerpo hacia una zona de difícil acceso en el distrito de San Dionisio, donde lo enterró.
Equipos policiales mantuvieron la búsqueda hasta lograr la captura de Romero Chávez. Ambos serán puestos a disposición de las autoridades judiciales para que enfrenten el proceso correspondiente.
La Policía reiteró que ningún delito quedará en la impunidad y que toda persona que cometa un crimen deberá responder ante la ley.
Economia
Tome nota: Precio del gas propano disminuirá en El Salvador
Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas informó sobre los precios de los cilindros de Gas Licuado de Petróleo, los cuales tendrán una reducción que entrará en vigencia a partir del mes de marzo.
El monto del subsidio focalizado que otorga el Gobierno de El Salvador durante marzo será de $8.04; por lo que los beneficiarios únicamente aportarán $2.65 para adquirir un cilindro de 25 libras.
Este subsidio se otorga con el fin de continuar beneficiando a más de 1 millón de familias salvadoreñas.
Los precios quedarían de la siguiente manera: $14.88 el cilindro de 35 libras; $10.69 el de 25 libras; $8.62 el de 20 libras y $4.44 el de 10 libras.
De acuerdo con las autoridades, la reducción se debe a diferentes factores, entre ellos la producción de propano y propileno de Estados Unidos para el mes de febrero fue ligeramente superior en 50 mil barriles diarios con respecto a enero, lo que ha generado disponibilidad de este derivado en el mercado internacional.
Economia
Crucero con 2,300 pasajeros arriba al puerto de Acajutla
Este sábado arribó el crucero Vista al puerto de Acajutla, en Sonsonate, que trae abordo 2,300 visitantes extranjeros que recorrerán El Salvador durante su estadía.
Los lugares que visitarán los cruceristas que ha tomado tours son: Joya de Cerén, San Andrés, Cerro Verde, Nahuizalco, Concepción de Ataco, Izalco Centro, Centro Histórico de San Salvador, Finca Cuyancua (Izalco), Santa Ana Centro, Playa Los Almendros, Sonsonate y Las Veraneras (éstos dos últimos para las personas que no han adquirido tours).
El Vista es el octavo crucero de la temporada 2025-2026 que ha arribado a El Salvador en busca de atractivos como destinos arqueológicos, culturales y naturales del país en la zona occidental y central.
La parada del crucero Vista contribuye al desarrollo la industria turística nacional y refleja los esfuerzos del Gobierno de El Salvador para dinamizar la economía, impulsar el desarrollo local y consolidar a El Salvador como un destino seguro y competitivo a escala internacional.
Nacionales
Productores reciben capacitación en agricultura climáticamente inteligente en la zona oriental
Leyda Lovo de Cardoza, es una productora que junto a otras seis personas en el distrito de Quelepa, San Miguel, se dedica a la producción de pepino, tomate y chile. Este grupo también forma parte de las 59 personas organizadas en 10 grupos productivos, seis de San Miguel y cuatro de Usulután, que iniciarán un proceso de fortalecimiento de capacidades en agricultura.
Dichas capacitaciones forman parte del programa «Fortalecimiento de capacidades para mujeres y jóvenes para la implementación de agricultura climáticamente inteligente en El Salvador».
«Nos sentimos contentos de haber sido elegidos para participar en este proyecto. Necesitamos una máquina para poder arar la tierra y una bomba achicadora para poder abastecernos del río», mencionó Leyda Lovo.
Este proyecto es implementado por el Instituto Global para el Crecimiento Verde (GGGI) y el financiamiento del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales de la República de Corea; en coordinación con el Gobierno de El Salvador a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA) y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
«Con este proyecto buscamos capacitar a mujeres y jóvenes en condición de vulnerabilidad al cambio climático con prácticas de agricultura climáticamente inteligente, asociatividad y habilidades empresariales. Tuvimos una muy buena experiencia en las ediciones 2024 y 2025, por lo que estamos muy emocionados de poder sumar nuevos grupos a nuestro proyecto», enfatizó Moon Do Kim, Gerente de Proyectos de GGGI.
El programa de capacitaciones es la primera fase de un proceso para fortalecer y desarrollar emprendimientos agrícolas, que incluye la elaboración de planes de negocio, y en una fase posterior, la provisión de capital semilla y asistencia técnica.