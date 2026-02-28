Crimen pasional: pareja asesina a mujer y oculta su cuerpo en zona de difícil acceso

Las autoridades policiales informaron sobre el esclarecimiento de un homicidio ocurrido el pasado 23 de febrero en el distrito de San Dionisio, en el departamento de Usulután Este.

La víctima es una mujer de 35 años de edad, quien ese día salió de su vivienda en el municipio de Jiquilisco con destino a la ciudad de Usulután, donde llevó a su hijo de 16 años a una consulta médica. Posteriormente, la mujer se quedó realizando trámites personales, pero ya no regresó a su hogar.

Tras recibir la notificación de su desaparición, las autoridades activaron un dispositivo de búsqueda. Durante el operativo localizaron la cartera y otras pertenencias de la víctima en un predio baldío del caserío San Mauricio, en el distrito de Tecapán.

En las primeras diligencias se intentó ubicar a José Ricardo Romero Chávez, de 37 años, con quien la víctima mantenía una relación sentimental; sin embargo, en ese momento no fue posible localizarlo.

Las investigaciones continuaron y permitieron la ubicación y captura de Cecilia Elizabeth Palacios, también de 37 años y esposa de Romero Chávez, quien confesó que, por motivos pasionales, ambos participaron en el asesinato de la mujer.

Según las autoridades, tras cometer el crimen, el hombre trasladó el cuerpo hacia una zona de difícil acceso en el distrito de San Dionisio, donde lo enterró.

Equipos policiales mantuvieron la búsqueda hasta lograr la captura de Romero Chávez. Ambos serán puestos a disposición de las autoridades judiciales para que enfrenten el proceso correspondiente.

La Policía reiteró que ningún delito quedará en la impunidad y que toda persona que cometa un crimen deberá responder ante la ley.

