Cinco pandilleros capturados por secuestro, extorsión y asesinato

Foto: Secretaria de Prensa de la Presidencia

El Gobierno del Presidente Nayib Bukele continúa implementando medidas rigurosas para evitar más abusos en el cobro de la tarifa del pasaje en las unidades del transporte público de pasajeros. Durante el periodo de vacaciones agostinas, las autoridades no descansaron y establecieron más de 840 controles vehiculares en los que además verificaron el cumplimiento de las 11 medidas antiinflación.

Desde el pasado 10 de marzo que el Mandatario anunció el paquete de medidas económicas, hasta el pasado 3 de agosto, los gestores del Viceministerio de Transporte y agentes de la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) contabilizan más de 1,051 multas relacionadas al incremento en las tarifas del pasaje en el transporte colectivo, así como 59 procesos administrativos sancionatorios, según el Viceministerio de Transporte (VMT).

Con el fin de verificar el cumplimiento de estas disposiciones, durante el Plan Vacaciones Seguras 2022, del 30 de julio al 7 de agosto, “revisamos más de 800 unidades del transporte colectivo, solo en este periodo”, afirmó el director general de Transporte, Raúl López, a estas se suman verificaciones al transporte de carga que, en total, suman más de 1,000 inspecciones durante el feriado agostino.

Asimismo, para garantizar que los pasajeros no se expongan a sufrir accidentes de tránsito al movilizarse en los autobuses y microbuses, el VMT ejecutó más controles antidopaje en diferentes terminales de nuestro país. “Solo porque terminó la vacación no quiere decir que no continuaremos con estos esfuerzos. Sabemos la responsabilidad que implica trasladar personas”, reiteró López.

El funcionario anunció que las unidades que incumplan recorridos autorizados por el VMT serán las primeras que deberán utilizar el sistema GPS y cámaras para el monitoreo para que puedan gozar de la compensación económica (subsidio). El objetivo es hacer que se respete la ruta establecida, evitando problemas al usuario.

Registros del VMT indican que en el país son 1,266 rutas que brindan servicio de transporte público a la población; los registros oficiales también indican que en el territorio circulan 10,150 unidades, de estas 6,789 son autobuses y 3,363, microbuses. Por otra parte, para garantizar la seguridad a los usuarios del transporte colectivo a nivel nacional, el pasado 28 de julio, el Presidente Nayib Bukele ordenó el despliegue de más de 2,000 policías y soldados.