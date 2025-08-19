Cielo nublado y lluvias marcarán la jornada en distintas zonas del país

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que este martes se espera cielo parcialmente nublado en horas de la mañana sobre la cordillera volcánica y la zona oriental, con lluvias puntuales desde media mañana en sectores de la cordillera volcánica oriental, así como en las cordilleras Apaneca–Ilamatepec y del Bálsamo. En el resto del país, el cielo se mantendrá poco nublado.

Para la tarde, el cielo estará mayormente nublado, con lluvias y tormentas en la cordillera volcánica —incluyendo el Área Metropolitana de San Salvador— y en la zona oriental, especialmente en el norte y en las cercanías de Morazán y La Unión.

Durante la noche, se prevé cielo nublado con lluvias y tormentas en la zona oriental, paracentral y en las cordilleras Apaneca–Ilamatepec y del Bálsamo, además de sus alrededores, incluyendo sectores del AMSS. Estas precipitaciones se desplazarán hacia la franja costera al final del periodo.

El viento soplará del noreste y este en la mañana, noche y madrugada, y del sureste al suroeste por la tarde, con velocidades entre 10 y 20 km/h. En zonas de tormenta podrían registrarse ráfagas que superen los 40 km/h.

El ambiente se mantendrá muy cálido en horas diurnas y fresco durante la noche y madrugada. Según el MARN, la presencia de vaguadas en varios niveles de la troposfera favorecerá el desarrollo de lluvias y tormentas, principalmente en el oriente del país.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...