Nacionales
Cielo nublado y lluvias marcarán la jornada en distintas zonas del país
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que este martes se espera cielo parcialmente nublado en horas de la mañana sobre la cordillera volcánica y la zona oriental, con lluvias puntuales desde media mañana en sectores de la cordillera volcánica oriental, así como en las cordilleras Apaneca–Ilamatepec y del Bálsamo. En el resto del país, el cielo se mantendrá poco nublado.
Para la tarde, el cielo estará mayormente nublado, con lluvias y tormentas en la cordillera volcánica —incluyendo el Área Metropolitana de San Salvador— y en la zona oriental, especialmente en el norte y en las cercanías de Morazán y La Unión.
Durante la noche, se prevé cielo nublado con lluvias y tormentas en la zona oriental, paracentral y en las cordilleras Apaneca–Ilamatepec y del Bálsamo, además de sus alrededores, incluyendo sectores del AMSS. Estas precipitaciones se desplazarán hacia la franja costera al final del periodo.
El viento soplará del noreste y este en la mañana, noche y madrugada, y del sureste al suroeste por la tarde, con velocidades entre 10 y 20 km/h. En zonas de tormenta podrían registrarse ráfagas que superen los 40 km/h.
El ambiente se mantendrá muy cálido en horas diurnas y fresco durante la noche y madrugada. Según el MARN, la presencia de vaguadas en varios niveles de la troposfera favorecerá el desarrollo de lluvias y tormentas, principalmente en el oriente del país.
Judicial
Prisión para sujeto que intentó matar a su hermano en Chalatenango
El Tribunal de Sentencia de Chalatenango condenó a 15 años de prisión a José Alvarado Gutiérrez Murcia por intentar asesinar a su hermano en La Palma, Chalatenango Norte.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el ataque ocurrió la noche del 7 de septiembre de 2024, cuando la víctima ingresaba a su vivienda y fue agredida con un corvo en el cuello y rostro. Tras el incidente, el padre de ambos llegó al lugar, y el imputado logró huir. La víctima fue trasladada a un centro asistencial tras quedar inconsciente.
La FGR indicó que, ante la abundante evidencia documental, pericial y testimonial presentada, el tribunal dictó la condena en ausencia del imputado por el delito de intento de homicidio agravado.
Nacionales
El Salvador acumula 16 días sin homicidios en agosto, según la PNC
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó que el lunes 18 de agosto finalizó sin homicidios en el territorio salvadoreño, lo que eleva a 16 las jornadas sin muertes violentas registradas en lo que va del presente mes de agosto de 2025.
De acuerdo con las estadísticas oficiales, julio cerró con 29 días sin homicidios; junio, mayo y abril sumaron 25 cada uno; marzo contabilizó 22; febrero, 26; y enero, 25. En total, el país acumula 192 días con este indicador positivo en lo que va del año.
Los registros también señalan que, durante la gestión del presidente Nayib Bukele, El Salvador contabiliza 986 días sin homicidios, de los cuales 876 han ocurrido bajo el régimen de excepción, medida que se mantiene vigente junto con el Plan Control Territorial.
Nacionales
Mujer de 65 años muere atropellada en Mejicanos
Una mujer de aproximadamente 65 años falleció anoche tras ser atropellada en la 29 Avenida Norte, frente al centro comercial Zacamil, en Mejicanos, San Salvador, confirmó la Policía Nacional Civil (PNC).
De acuerdo con el informe preliminar, la víctima intentaba cruzar la calle cuando fue embestida por un conductor, quien permaneció en el lugar y presentó su documentación a las autoridades.
Agentes policiales llegaron a la escena para realizar las inspecciones correspondientes y regular el tránsito en la zona.