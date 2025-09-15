Nacionales
Cambios estructurales con administración Bukele cierran brecha de impunidad
Los cambios estructurales implementados por la administración del presidente Nayib Bukele han permitido no solo que El Salvador sea el país más seguro del hemisferio occidental, sino también cerrar la brecha de la impunidad que por tres décadas —durante los gobiernos de ARENA y el FMLN— favoreció a las estructuras criminales y a los funcionarios corruptos.
Recientemente, el presidente Bukele reafirmó que ahora «en El Salvador no se tolerará ni el más mínimo delito», y resaltó que «la efectividad de nuestra Policía es del 99 %» para lograr la captura de los delincuentes.
«Así que, si usted comete uno, sepa que tendrá que pagar en la cárcel», escribió el mandatario el 31 de agosto pasado en la red social X.
La publicación del gobernante fue en reacción a la captura de Manuel de Jesús Huezo Gómez, detenido por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) minutos después de que hurtó el celular de una adulta mayor en el reparto Maquilishuat, en el distrito de Tonacatepeque, municipio de San Salvador Este.
Ante esta nueva realidad en seguridad que vive El Salvador, el abogado Juan Contreras explicó que el Plan Control Territorial (PCT), el régimen de excepción, reformas de leyes como el Código Penal, el fortalecimiento de la PNC y de la Fiscalía General de la República (FGR) constituyen los pilares de una nueva etapa de seguridad y justicia que ponen fin a décadas de impunidad.
«El cambio en la legislación secundaria, en normas procesales, procesal penal, adecuación de tipos penales en el Código Penal, todos esos cambios que la Asamblea Legislativa ha acompañado han permitido que las autoridades combatan mejor la delincuencia», explicó el abogado.
La fase III del PCT, conocida como Modernización, que inició el 30 de julio de 2019, permitió dotar de uniforme, equipo y armas a los agentes de la PNC para combatir a las pandillas a escala nacional.
«Los policías y los militares andaban con sus botas rotas, sus uniformes viejos, con armas que se encasquetaban, que no podían disparar, no tenían potencia de fuego; los pandilleros tenían mejores armas que la policía. Y ahora tenemos una policía bien equipada, con equipo de primera generación, con drones, con vehículos de primer nivel. Hay un fortalecimiento institucional también en el trabajo de la policía», razonó el abogado.
Luego, en julio de 2023 —un año y cuatro meses después de la implementación del régimen de excepción, y a propuesta del Gabinete de Seguridad—, la Asamblea Legislativa aumentó de 45 a 60 los años de prisión contra los cabecillas de pandillas.
Esa misma pena fue impuesta contra los financistas de los grupos delincuenciales. Además del fortalecimiento de la normativa contra las pandillas, la Asamblea Legislativa aprobó en febrero pasado —a iniciativa del Ejecutivo — la Ley Anticorrupción, cuya vigencia inició el 11 de agosto anterior, según reportó la prensa nacional e internacional.
Este cuerpo de ley creó el Sistema Nacional Integrado Anticorrupción, conformado por 12 instituciones, como la FGR, la PNC, la Corte de Cuentas de la República y la Superintendencia del Sistema Financiero para combatir la corrupción en la esfera de la función pública.
La nueva normativa —respaldada por los grupos parlamentarios de Nuevas Ideas, PCN y PDC— fortalecerá el combate de la corrupción, aunque este flagelo ya estaba en la agenda de trabajo del Gobierno del presidente Bukele.
En octubre de 2023 fue capturado Juan Pablo Durán, presidente de Bandesal (banco estatal) por los delitos de soborno y actos arbitrarios. Y en abril de 2024 fue capturado Cristian Flores, comisionado presidencial para Proyectos Estratégicos, también por soborno.
«Todos esos cambios estructurales han permitido que tengamos estos resultados [en seguridad y en el combate de la impunidad]. No hay otro liderazgo como el del presidente Bukele. El presidente ha logrado posicionar a El Salvador como un referente, particularmente en el tema de la seguridad», añadió Contreras.
Para el docente y analista Rafael Góchez, el Ejecutivo impulsa un nuevo paradigma en cuanto al combate de la criminalidad en los territorios, la persecución y represión del delito en todas las esferas de la realidad nacional, a diferencia de lo obrado por el bipartidismo representado por ARENA y FMLN.
«Las políticas de persecución al crimen en El Salvador se han endurecido como una reacción de sentido común ante la desprotección progresiva que sufrió la población durante casi tres décadas frente a estructuras criminales empoderadas», planteó el académico.
Nacionales
Lluvias y tormentas por influencia de vaguada y onda tropical
El Ministerio de Medio Ambiente informó que este lunes el cielo permanecerá nublado durante la mañana, con lluvias dispersas en la zona central y occidental, especialmente en la franja volcánica y alrededores de las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y El Bálsamo. Los vientos soplarán del este y noreste, entre 8 y 18 km/h, generando un ambiente fresco.
Por la tarde, se prevé cielo parcialmente nublado sobre la cadena montañosa norte y la cordillera volcánica, con lluvias y tormentas dispersas de moderada intensidad, principalmente en el centro y occidente del país. En el resto del territorio se registrarán lluvias puntuales en zonas cercanas a montañas. Los vientos variarán del sur y este, entre 10 y 20 km/h, y el ambiente será cálido.
Durante la noche, las lluvias y tormentas de moderada intensidad continuarán, concentrándose en la franja norte y zona oriental, con énfasis en La Unión, San Miguel, Usulután y Morazán. Los vientos serán del noreste y este, entre 10 y 20 km/h, manteniendo un ambiente fresco.
Las condiciones climáticas estarán dominadas por la influencia de una vaguada y el paso de una onda tropical.
Nacionales
Vehículo cae a quebrada en Usulután; conductor huyó del lugar
Un accidente de tránsito fue reportado la noche del viernes en la zona de Puerto El Flor, distrito de Puerto Parada, en el departamento de Usulután.
De acuerdo con información preliminar, el conductor de un vehículo perdió el control, volcó y terminó en el fondo de una quebrada. Tras el percance, el responsable abandonó la escena.
Equipos de emergencia localizaron en el lugar una bicicleta, lo que generó incertidumbre sobre si había más personas involucradas en el incidente.
Hasta el momento, las autoridades no reportan personas lesionadas ni fallecidas. Las investigaciones continúan para determinar las causas del accidente y dar con el paradero del conductor.
Nacionales
El Salvador cierra sin homicidios el 14 de septiembre
Según la Policía Nacional Civil (PNC), se «finalizó el domingo 14 de septiembre, con 0 homicidios en el país».
Con el dato anterior, septiembre estaría registrando 11 días con cero homicidios reportados de la siguiente manera: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 y 14.
Las once jornadas sin asesinatos registradas en este mes se suman a los 27 días sin asesinatos de agosto, los 29 días sin muertes a causa de la violencia de julio, a las 25 jornadas con cero homicidios con que finalizaron junio, mayo y abril, cada uno, los 22 días sin asesinatos con los que cerró marzo, a las 26 jornadas de febrero y las 25 reportadas por las autoridades en enero para totalizar 214 en lo que va del año.
Cabe mencionar que el país ha alcanzado más de 1,000 días sin registrar homicidios durante la gestión del presidente Nayib Bukele, por medio del Plan Control Territorial (PCT) y el régimen de excepción.
En la actualidad, El Salvador se posiciona como uno de los países más seguros de la región, tras ser el más violento.