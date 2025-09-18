Nacionales
Autoridades inauguran moderno centro policial en La Campanera, Soyapango
Las autoridades de Seguridad y de Vivienda inauguraron este jueves un nuevo y moderno centro policial en el reparto La Campanera, en Soyapango, como parte del plan de transformación de la zona que por años fue controlada por pandillas. La inversión en la nueva sede fue de $400,000 y busca fortalecer la presencia de la Policía Nacional Civil (PNC) y la atención a la ciudadanía.
La ministra de Vivienda, Michelle Sol, explicó que el inmueble era anteriormente un terreno en licitación del sistema de vivienda, pero fue destinado a la PNC para convertirlo en un espacio funcional y moderno. “Era un deseo del comisionado Arriaza Chicas poder transformar este lugar, y hoy lo vemos hecho realidad”, afirmó.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, destacó que la nueva sede servirá como un punto de contacto directo entre la comunidad y la policía, y como un espacio digno para el descanso y abastecimiento de los agentes y soldados en servicio. “Hemos utilizado principios de construcción moderna, desde techos termoacústicos hasta energía solar, en sintonía con las instrucciones del presidente Nayib Bukele”, indicó.
Por su parte, el ministro de Defensa, René Merino Monroy, resaltó que contar con instalaciones de primer nivel mejora la operatividad y bienestar de las fuerzas de seguridad. Además, Sol señaló que su ministerio continúa trabajando en la recuperación de espacios públicos en La Campanera, incluyendo la colocación de nomenclaturas, como símbolo de identidad para los habitantes de la zona.
Nacionales
Denuncian a vecino por tener 20 gatos en su vivienda
Habitantes de la senda Jerez, calle Austria, en la colonia Alpes Suizos 1, Santa Tecla, han denunciado la presencia de más de 20 gatos en una vivienda, situación que consideran un foco de insalubridad y un problema para la convivencia vecinal.
Según los testimonios, los felinos deambulan libremente por el pasaje, dejando excremento en las áreas comunes y generando malos olores que afectan a los residentes del sector.
Los vecinos hacen un llamado a las autoridades municipales y sanitarias para que intervengan y encuentren una solución ante el aumento de esta problemática.
«Vivimos con las ventanas cerradas por el olor, y no se puede caminar tranquilo por la zona sin encontrarse con excremento de gato», expresó una de las afectadas.
Nacionales
Rayo mata a pareja mientras trabajaba en sus cultivos en Sonsonate
Imagen de referencia
Mauricio Rodolfo, de 44 años, y su esposa Leticia Fuentes, de 54, perdieron la vida al ser alcanzados por un rayo mientras realizaban labores agrícolas en el Cantón Sabana San Juan Arriba, en Nahuizalco, Sonsonate.
La pareja había salido como de costumbre a trabajar en sus cultivos cuando una tormenta repentina los obligó a refugiarse en una ramada improvisada. Fue en ese momento que un rayo impactó, provocando su muerte instantánea.
Vecinos del sector acudieron al lugar tras escuchar el estruendo, encontrando a los esposos sin vida.
Efectivos de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) acordonaron la zona mientras las autoridades investigan el hecho.
Nacionales
El Salvador acumula 13 días sin homicidios en septiembre
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el miércoles 17 de septiembre finalizó sin homicidios en El Salvador, sumando así 13 jornadas con esta tendencia positiva en lo que va del mes de septiembre de 2025.
De acuerdo con los registros oficiales, los días sin muertes violentas en el presente mes han sido: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16 y 17.
Con estas cifras, el país alcanza un total de 217 días sin homicidios en lo que va del año y 1,015 días desde el inicio de la gestión del presidente Nayib Bukele.
Las autoridades destacan que estos resultados son producto de la implementación del Plan Control Territorial y el régimen de excepción, medidas que se mantienen vigentes en el país.