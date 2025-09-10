Autoridades decomisan 1.4 toneladas de cocaína valoradas en $35 millones

La Fiscalía General de la República (FGR) avanza en la incautación de bienes relacionados con una red del Barrio 18 dedicada a la explotación sexual y otros delitos. Entre los activos intervenidos se encuentran inmuebles, cuentas bancarias y dinero en efectivo.

Amanda del Carmen Cárcamo Barrera fue identificada como líder de la estructura, que operaba varios establecimientos en el barrio San Esteban, utilizados como prostíbulos y cervecerías para la venta de drogas. La acusada mantiene vínculos con la pandilla Barrio 18 Revolucionarios desde 2007 y obtenía ingresos a través de la trata de personas.

El 9 de septiembre, la FGR informó que se materializó la incautación de 13 inmuebles, cuatro cuentas bancarias y dinero en efectivo. Once de estas propiedades pertenecían a Cárcamo Barrera y un local más a Jacqueline Elizabeth Rivera Cárcamo.

Ambas mujeres son acusadas de trata de personas en modalidad de explotación sexual, agrupaciones ilícitas y casos especiales de lavado de dinero y activos.

