Nacionales
Autoridades decomisan 1.4 toneladas de cocaína valoradas en $35 millones
La Marina Nacional incautó 1.4 toneladas de cocaína a 900 millas náuticas (1,667 km) al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, en el Estero de Jaltepeque, informó el presidente Nayib Bukele.
El mandatario explicó que los bultos con droga fueron localizados flotando en altamar y serían recogidos por estructuras criminales. El cargamento está valorado en $35 millones.
Con este operativo, el país acumula 37.2 toneladas de cocaína incautadas desde 2024, con un valor aproximado de $932.4 millones, lo que representa un nuevo golpe al narcotráfico internacional.
Nuestra Marina Nacional vuelve a golpear al narcotráfico internacional.
A 900 millas náuticas (1,667 km) al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, Estero de Jaltepeque, ubicamos bultos con cocaína flotando en altamar, que serían recogidos posteriormente por estructuras… pic.twitter.com/4FSxgDFIUe
— Nayib Bukele (@nayibbukele) September 10, 2025
Nacionales
FOTOS | FGR avanza en incautación de bienes de red del Barrio 18 dedicada a explotación sexual
La Fiscalía General de la República (FGR) avanza en la incautación de bienes relacionados con una red del Barrio 18 dedicada a la explotación sexual y otros delitos. Entre los activos intervenidos se encuentran inmuebles, cuentas bancarias y dinero en efectivo.
#ExtinciónDeDominio | Hoy, la @FGR_SV continúa el procedimiento de materialización de los inmuebles, cuentas bancarias y dinero en efectivo, ligado a una estructura del Barrio 18 que se dedicaba a la explotación sexual y otros delitos.
Amanda del Carmen Cárcamo Barrera, líder de… https://t.co/itwFobUvP8 pic.twitter.com/Nijls4CoeK
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 10, 2025
Amanda del Carmen Cárcamo Barrera fue identificada como líder de la estructura, que operaba varios establecimientos en el barrio San Esteban, utilizados como prostíbulos y cervecerías para la venta de drogas. La acusada mantiene vínculos con la pandilla Barrio 18 Revolucionarios desde 2007 y obtenía ingresos a través de la trata de personas.
El 9 de septiembre, la FGR informó que se materializó la incautación de 13 inmuebles, cuatro cuentas bancarias y dinero en efectivo. Once de estas propiedades pertenecían a Cárcamo Barrera y un local más a Jacqueline Elizabeth Rivera Cárcamo.
Ambas mujeres son acusadas de trata de personas en modalidad de explotación sexual, agrupaciones ilícitas y casos especiales de lavado de dinero y activos.
Nacionales
Autoridades capturan a traficantes de cocaína en Apopa
La Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a cuatro personas en distintos departamentos del país por posesión y transporte de drogas.
En Apopa, San Salvador Oeste, fueron arrestados Jeferson Alexander Guatemala Aragón, de 20 años, y Michel Guadalupe López Pérez, de 25, quienes transportaban cinco y 27 porciones de cocaína, respectivamente, mientras circulaban en un vehículo por la carretera Troncal del Norte.
En otros casos, en la madrugada de este miércoles, José Anthony Morataya Lemus, de 24 años, fue detenido en San Miguel con una porción de droga y $3,340 en efectivo que no pudo justificar, tras intentar huir en un vehículo con luces apagadas sobre la avenida Roosevelt Sur.
Asimismo, en el cantón Los Alpes, Tepecoyo, La Libertad, capturaron a Luis Ángel Flores Campos, de 23 años, cuando trasladaba 20 porciones de marihuana, además de dinero en efectivo, un celular y una motocicleta.
Los detenidos serán procesados por los delitos de posesión y tenencia de drogas.
Nacionales
Detenido en Chalatenango por agredir a hombre con envase de vidrio
La Policía Nacional Civil (PNC) arrestó a Marvin Giovanni Portillo Reyes, de 27 años, tras agredir a otra persona con un envase de vidrio durante un altercado.
El hecho ocurrió en el cantón El Centro, en San Ignacio, Chalatenango Norte, cuando ambos hombres discutían mientras consumían bebidas alcohólicas. La víctima fue trasladada a un centro hospitalario para recibir atención médica.
Portillo Reyes fue capturado en el caserío El Portillo y será presentado ante los tribunales correspondientes, acusado del delito de lesiones, informó la PNC.