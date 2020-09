ANDA le ofrece a Marcos Fortín ponerle su nombre a un pozo, en lugar de entregarle $110 mil de indemnización

El expresidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Marcos Fortín, exige el pago de una indemnización de $60 mil por haber renunciado a su cargo, en el que fungió desde 2010 a 2019; así como otra cantidad de $50 mil por daños y perjuicios.

Estas demandas no tienen lugar, de acuerdo al actual titular de la autónoma, Frederick Benítez, quien informó que se tiene el sustento legal para responder a Fortín, en un momento en el que la institución no puede erogar fondos que sirven para obras que beneficien al pueblo.

“Él fue trabajador de ANDA (y) no lo solicitó a tiempo (la indemnización), no pagaremos lo que no se puede pagar”, apuntó Benítez y agregó: “A estas alturas, sería malversación de fondos de mi parte, no estamos para estar regalando dinero”.

La salida que ve Benítez es que esos más de $100 mil se utilicen para la habilitación de un pozo que beneficie a la población con agua potable. “Lo podemos utilizar para un pozo, ponerle el nombre de él a un pozo, no veo salida legal, no sería transparente si lo hacemos, lo damos por cerrado”, completó.