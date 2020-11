Alcaldías no atienden necesidades de albergados pese a recibir $75 millones de parte del ejecutivo

Debido a la emergencia nacional provocada por la Depresión Tropical Eta en el vecino país de Honduras, una veintena de voluntarios socorristas salvadoreños, decidieron tomar sus equipos de trabajo y viajar hacia tierras catrachas para poder ayudar a las zonas afectadas por las inundaciones.

Sin embargo, su ingreso a Honduras no pudo concretarse debido a que las autoridades impidieron su paso para concretar su objetivo.

De acuerdo al personal del puesto policial fronterizo, El Poy, Ocotepeque, la entrada fue negada debido a que no se habían solicitud aprobada y no se habían hecho coordinaciones con cancillería de Honduras.

Tras el hecho, las reacciones de los usuarios en redes sociales no se hicieron esperar. Unos criticaron la falta de entendimiento entre ambos países, mientras que otros fueron más allá.

“Mal agradecidos, pero bien que se puede hacer …Dios bendiga a nuestro presidente Nayib y también a los que fueron a dar todo por ayudar pero se les negó la entrada, bendiciones muchachos”.

“La verdad fue muy mal que no los dejaron pasar porque la gente necesita y no les importó el dolor de las personas agradecidos deberían de haber estado. Y agradezco a los señores de Cruz Verde por su labor y además lean bien antes de criticar no fue el Presidente el que envió al personal, fueron voluntarios”, fueron solo algunas de las críticas en redes sociales.