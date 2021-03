Al menos 25 denuncias por casos de fraudes bancarios al mes registran en la FGR

La diputada efemelenista Elizabeth Gómez, confirmó que el sistema informático del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sigue presentando fallas, tal como lo ha venido denunciando el partido Nuevas Ideas desde antes de las elecciones.

“En esto momentos hay atraso de la entrega de actas de parte del Tribunal Supremo Electoral y hay fallas aún en el sistema, por eso ha habido atrasos”, afirmó la efemelenista, a pesar de que su partido minimizó las fallas del sistema informático que debía dar legitimidad a los resultados de las elecciones.

El secretario de Innovación, Vladimir Hándal, se ha mantenido denunciado las fallas del sistema, un software inadecuado, así como la falta de equipo idóneo para la transmisión de datos, sin que sus denuncias hayan hecho eco ni en los partidos de oposición ni en el mismo TSE.

“La última prueba que hizo el TSE se hizo con personal técnico, no con personal de mesa. El escáner no servía, hubo problema con los módems. Ellos no hicieron caso a las recomendaciones”, denunció el secretario de Innovación que agrego que el software que se está utilizando para hacer el escrutinio final no fue visto previamente ni por la Junta de Vigilancia Electoral (JVE), ni por la Junta Electoral Municipal (JEM), ni por la Junta Electoral Departamental (JED).

Actualmente se desarrolla el escrutinio final y tanto vigilantes de Nuevas Ideas políticos como funcionarios, en calidad de veedores, garantizan que la voluntad de la población mostrada en las urnas. sea respetada.