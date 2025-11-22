Nacionales
Adulto mayor que viajaba en bicicleta muere atropellado en la Troncal del Norte
Un adulto mayor identificado como José Roberto Cedillos falleció esta madrugada tras ser atropellado por un vehículo en la carretera Troncal del Norte, cerca del desvío La Cabaña, en El Paisnal, San Salvador.
Según las autoridades, la víctima se desplazaba en una bicicleta cuando fue impactado por el automotor, cuyo conductor no ha sido identificado.
Socorristas de Cruz Verde Salvadoreña llegaron al lugar, pero Cedillos ya había muerto. El cuerpo quedó sobre el pavimento mientras personal de Medicina Legal realizó el reconocimiento.
Nacionales
Localizan sana y salva a niña de 7 años reportada como desaparecida en Aguilares
Una niña de siete años, identificada como Valentina M., fue localizada sana y salva tras haber sido reportada como desaparecida en el distrito de Aguilares, San Salvador.
Su familia la buscó durante varias horas y las autoridades activaron el protocolo de búsqueda.
Las instituciones confirmaron que la menor no fue víctima de ningún hecho delictivo. Hasta el momento no se han dado detalles sobre el lugar o la persona con quien se encontraba al ser localizada.
Nacionales
Alcaldía autoriza 126 puestos navideños en el Centro de San Salvador
La Unidad Técnica del Comercio en el Espacio Público de la alcaldía de San Salvador Centro autorizó, por quinto año consecutivo, la instalación de 126 puestos temporales con productos navideños sobre la 4.ª calle Poniente y entre la 17.ª y 21.ª avenida Sur. La comuna afirmó que la medida busca ordenar la actividad comercial y dinamizar la economía local.
Según el jefe de la Unidad Técnica, Irvin Rodríguez, los comerciantes autorizados cumplen requisitos como solvencias de la Policía Nacional Civil y Centros Penales, con el fin de garantizar seguridad en el espacio. Añadió que las acciones forman parte del ordenamiento y la revitalización del Centro Histórico.
La alcaldía informó que no se permitirán ventas ambulantes o estacionarias en el corazón de la capital durante la temporada navideña. Los vendedores expresaron su agradecimiento por la oportunidad de trabajar y destacaron que los productos estarán disponibles de lunes a domingo, de 7:00 a. m. a 11:00 p. m.
Nacionales
MAG refuerza acciones en Cinquera para prevenir el gusano barrenador
Técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) atendieron diversas zonas del distrito de Cinquera, en Cabañas Oeste, donde vacunaron, desparasitaron y aplicaron vitaminas al ganado y, en algunos casos, a cabras, para prevenir el gusano barrenador. Los productores agradecieron el apoyo, que les permite reducir costos y prevenir afectaciones futuras.
Las acciones se desarrollaron en cantones como El Cacao, San Nicolás y San Benito, en el marco de la atención brindada tras la emergencia por la presencia del gusano barrenador. Según la gobernadora de Cabañas, Rita Amaya, estas jornadas también se han ejecutado en cinco distritos de Cabañas Este.
El MAG reiteró que la campaña busca disminuir los riesgos del gusano barrenador, que afecta a animales de sangre caliente y puede ser mortal si no se atiende a tiempo. Las autoridades recordaron que la población puede reportar casos o solicitar información a los números 2202-0881, 2202-0226 y al WhatsApp 7092-9718.