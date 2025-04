Accidente de tránsito deja motociclista lesionado en San Miguel

🎉¡ELLOS SON LOS NOMINADOS! 🎉

Be Awards revela el esperado short list de creadores de contenido salvadoreños que compiten por el galardón más importante del año.

La emoción crece en la antesala del evento más esperado del año en el mundo digital salvadoreño. Este día, Grupo Publiciti, organizador oficial de los Be Awards, ha revelado el tan anticipado short list de nominados que competirán en las 15 categorías de esta tercera edición.

Con el objetivo de reconocer el talento, la autenticidad y la creatividad de los creadores de contenido más influyentes del país, los Be Awards 2025 han apostado nuevamente por la innovación al contar con el respaldo de inteligencia artificial de StarNgage, una plataforma que evaluó a cientos de perfiles tomando en cuenta:

Número de seguidores reales

Porcentaje de engagement

Calidad de los comentarios positivos

Preferencias de su audiencia

Gracias a este riguroso sistema, cada creador fue ubicado en la categoría ideal, garantizando un proceso justo, transparente y totalmente alineado con el impacto real de su contenido.

Las categorías de este año son:

Beauty Trends, Entertainment, Fandom, Fashion & Lifestyle, Foodies, International Awareness, Positive Impact, Revelación del Año, Sivar Vibes, Snackable Content, Sport, Fitness & Health, Streaming & Gaming, SV Content, Teenfluence, Travel.

“Cada uno de los creadores nominados hoy ha demostrado que detrás de cada publicación hay más que likes: hay esfuerzo, autenticidad y una voz que merece ser escuchada. Be Awards es un homenaje para celebrar a quienes han construido comunidad desde la pasión y la constancia. Estos reconocimientos no son solo trofeos, son abrazos a su trabajo, a sus historias y al impacto que generan todos los días en sus comunidades digitales” explicó Karla Carranza Dreyfus, CEO de Be Awards.

Este año también regresa una de las categorías más esperadas: People’s Choice, donde los fans tendrán el poder de votar por su creador favorito. Las votaciones se abrirán muy pronto, así que los invitamos a estar atentos a las

redes sociales oficiales de los Be Awards para apoyar a sus favoritos.

Y aquí están los nombres que ya están dando de qué hablar:

Adriana Hasbun, Ajazya Herrera, AlecoMeco, Alexandra Rodríguez, Alfredo Larin, Amys Twins, Analu Dada, April Anibihu, Ariasbroth3rs, Atilio Larin, Bambiel, Carlos Arias, Carlos López Portillo, Carolina Sandoval, Chivatada, Choteando con Renegro, Ciproshow, CuriosoBen, Dino Safie, El Tavo Viajero, ElSalvador4k, Fernanfloo, Forever Trips, Gaby Izaguirre, Gamer de Nacimiento, Innova, Juanjo Llovera, Komanche, LaTenchis, Tia Maria, Little Viejo, Mad Donnis, Madeline Guardado, Majo Alger, Marcela Peraz, María René Valdivieso,

Nay Santos, Neembihu, Nicole Figueroa, Paola Campos, Raquel Cañas, Ronoldy Quinteros, Sintantacazuela, Sivar Cuisine, Soledad Mejía, Soloensivar, Soyacity, Soynelsoncampos, TheContreras, Tío Frank, TNT Graffitti, Tony Bendeck, Verónica Safie, ViajandoconLennin, WichitoSV, Yessica Cárcamo y Yudith Vargas.

Gracias a las marcas patrocinadoras que hacen posible este evento: Kash, La Trenzuda, Zero, Mankura, Troika, Maestro Dobel Tequila, AK Fashion, Oh Pair, Activa, Bimbo, Banco Integral, Farmacias San Nicolás y Tabcin, Publimóvil, Canal 12, Grupo Radio Stereo, La Femenina, Radio Fiesta, Radio Láser Inglés, Láser en Español y Radio Ranchera. Su respaldo reafirma el poder del talento digital salvadoreño y su rol en la transformación de las nuevas generaciones.

La gala de los Be Awards 2025 será una noche inolvidable, cargada de brillo, emoción y celebración. ¡La cuenta regresiva ha comenzado!

