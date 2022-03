A dos años de detectado el primer caso de COVID-19, El Salvador mantiene uno de los mejores ritmos de vacunación en la región

Cindy Lima es una de las salvadoreñas que se han aplicado la cuarta dosis anti-COVID-19. A Cindy le acompaña su hijo mayor, quien recibe la tercera dosis.

Desde tempranas horas de este sábado, el Gobierno de El Salvador continúa protegiendo a la población contra el coronavirus. Esta vez, con la aplicación de la cuarta dosis.

La Unidad Comunitaria de Salud Familiar «Dr. Tomás Pineda Martínez», en Santa Ana recibió este día a más salvadoreños para aplicarles la cuarta dosis anti-COVID-19, el cual es una vacuna 100 % voluntaria, de acuerdo al anuncio del presidente Nayib Bukele.

#CuartaDosis | La Unidad Comunitaria de Salud Familiar “Dr. Tomás Pineda Martínez”, en Santa Ana, recibe a más salvadoreños para aplicarles la cuarta dosis anti-COVID-19. El Presidente @nayibbukele ha recalcado que la vacuna es 100 % voluntaria. pic.twitter.com/x0FVqE6q22 — Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) March 19, 2022

Don José Mejía es uno de los salvadoreños que acudió a la Unidad Comunitaria de Salud Familiar «Dr. Tomás Pineda Martínez», para aplicarse la cuarta dosis anti-COVID-19.

«Somos los que tenemos esa dicha, aquí hay cuarta dosis. Hay un buen manejo de la pandemia. En otros lugares del mundo se ve que fallan»: José Mejía, beneficiado, quien agregó que: El proceso ha sido muy rápido. No me entretuve. Me tardé cinco minutos.

#CuartaDosis | “Tenemos esa dicha. Vengan a vacunarse es para el bien de uno”: José Mejía Dubón, beneficiado. pic.twitter.com/s0OC56zjhQ — Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) March 19, 2022

De acuerdo con el ministro de Salud, Francisco Alabi, el país ha recibido más de 15 millones de dosis anti-COVID-19, la cuales se continúan aplicando a la población de manera voluntaria, gratuita y universal.