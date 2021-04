VÍDEO | Rescatan a tres niños a punto de ser sacrificados por una secta en Brasil

Luis Fernando Palacios se volvió popular en las redes sociales luego que se conociera su valiente historia. El muchacho originario de Monterrey, México, que trabaja como enfermero, relató en Facebook cómo fue que tuvo que hacerse cargo en soledad del cuidado de su hijo el pequeño Fabri.

Explicó que todo empezó con un amor fugaz con la madre del niño. En diciembre del 2017 su vida cambió por completo. Luis dijo que rápidamente se hizo novio de una joven que “ya tenía una hija cuando la conocí”. En ese entonces “todo iba muy bien” pero todo cambió cuando llegó el test de embarazo positivo.

“Quedó embarazada y obviamente estoy de acuerdo en que fue muy rápido y no la conocía mucho”, afirmó el joven y aseguró que desde ese momento ella cambió completamente. Celos, peleas en las que hasta intervenían otros familiares, discusiones antecedieron a la confesión de la joven que quería abortar.

“Aunque yo no quería y estaba rotundamente en desacuerdo, no podía hacer nada ya que era su cuerpo y ella decidía. A mí me tocó callar y alejarme”, describió en su texto. Allí también explicó que la joven utilizó pastillas para tratar de interrumpir el embarazo y la pareja finalmente se separó. Sin embargo, cinco semanas más tarde, la chica volvió a contactarlo.

La joven le explicó a Luis que algo no estaba bien con su tratamiento y fueron juntos al ginecólogo. “Al llegar ahí le hicieron un eco y nos confirmaron que el embarazo había continuado y que el bebé ya tenía 18 semanas y estaba bien formado”.

“Todos en mi familia nos quedamos sorprendidos. Ella me dejó el bebé a mí para que lo cuide mientras se recuperaba del parto. Vino al tercer día, estuvo 30 minutos solamente y después pasó una semana hasta que regresó”, agregó.

La madre poco a poco se fue alejando por lo que el muchacho presentó una denuncia para tener la total custodia del bebé. Después de hacer los trámites legales, consiguió los derechos de su pequeño.

“Llegamos a un acuerdo en el que yo tenía la guardia y custodia del bebé y la patria potestad sería compartida. Me acuerdo muy bien de las palabras que dijo ella ante la jueza: ‘Lo quiero ver, pero no lo quiero tener’. La jueza se quedó impactada y fue cuando me dio los derechos”.