VIDEO | “Mami auxilio”: niño obligado a ir con su papá violador

Un menor de tan sólo 8 años fue obligado a irse a vivir con su padre abusador, luego de que las autoridades así lo dispusieron, a pesar de que el niño gritó desconsoladamente para no volver con el hombre.

El pequeño trató de quedarse en brazos de su abuelo y de su madre; trascendió que el padre del niño que según puede oírse en el video se llama Rivero “N”, tiene varias denuncias por amenazas y abuso sexual.

Sin embargo, la Jueza de familia de los Tribunales de San Isidro, Laura Sabrina Citraro, decidió que el niño regresara con su papá.

El infante gritó desconsoladamente cuando la Magistrada tomó la medida, en presencia tanto de la madre y de la hermana quienes divisaron el traslado del chiquito.

En el video, pudo escucharse cómo un familiar alegó a la salida del tribunal: “dónde están los derechos del niño”; en tanto, el nene salió en brazos de su padre y exclamó: “mamá auxilio, no me lleven por favor, no quiero ir”, vociferó con todas su fuerzas el menor de 8 años.

En el instante en el que el padre se llevó a su hijo del tribunal local, vecinos y familiares insultaron al hombre y se abalanzaron contra él: la policía tuvo que intervenir tras el escándalo.