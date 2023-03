Un niño de dos años perdió la vida al ser olvidado por su padre dentro del vehículo

Tres oficiales de LAPD fueron hospitalizados en condiciones estables tras un tiroteo en Lincoln Heights, uno de los barrios más antiguos de Los Ángeles, luego de recibir disparos de un sospechoso que fue atrincherado en un garaje residencial por varios minutos. El sujeto, que no ha sido identificado, fue declarado muerto durante la búsqueda.

Según los informes locales, la policía llegó buscando al sospechoso acusado de un delito grave aún desconocido, por lo que el hombre huyó de la escena y se atrincheró, mientras los oficiales solicitaron refuerzos.

Inicialmente, las unidades K9 se enfrentaron al sospechoso, pero se resistió, por lo que los oficiales utilizaron gases lacrimógenos para disuadirlo, pero no dio resultado y en respuesta, el hombre disparó, hiriendo a tres uniformados.

#BREAKING: The parolee who gunned down three #LAPD Metro officers is dead after a lengthy standoff in #LincolnHeights. The condition of the officers, one shot multiple times, is stable. Late breaking developments from the scene – Tonight at 11 from ABC7 https://t.co/bEZBMLlDcY pic.twitter.com/wA08CoICRq