Un joven de 18 años es asesinado frente a su casa

Un joven de 18 años, fue asesinado en un ataque armado la noche del miércoles 4 de septiembre en La Trocha, comunidad del cantón de Los Chiles, Alajuela, Costa Rica.

Según las autoridades, el suceso se desató cuando un individuo se acercó a la vivienda de la victima y tocó la puerta. Al abrir, el joven fue recibido con una ráfaga de disparos que lo impactaron en el pecho y la clavícula, provocando su muerte en segundos.

La Policía Judicial reportó que el atacante, cuya identidad aún no ha sido revelada, disparó en varias ocasiones antes de huir del lugar. A pesar de que los cuerpos de emergencia fueron alertados de inmediato y acudieron al sitio, los paramédicos confirmaron que el jovencito ya no presentaba signos vitales y no pudieron hacer nada por salvarlo.

Las investigaciones para dar con el responsable de este trágico hecho están en marcha.

