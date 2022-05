Sujeto abusó sexualmente de su vecina de 7 años cuando la madre de la pequeña salió de compras

Con un evidente pesar, el presidente Joe Biden y la primera dama,Jil, viajaron a Texas para liderar varios eventos para rendir tributo a las 21 víctimas de la masacre en Uvalde, Texas.

El mandatario y su esposa acudieron al memorial de las víctimas, incluidos los 19 niños, donde saludaron al gobernador republicano, Greg Abobott, quien fue abucheado por los asistentes, mismos que le pidieron “hacer algo”.

Ese mismo mensaje entregó el presidente al gobernador Abbott, “hacer algo” por la violencia contra armas.

“Necesitamos cambiar. Nuestros niños no merecen esto”, expresó Biden, según un reporte del equipo de prensa oficial que acompaña la comitiva.

Now Texas Governor Greg Abbott has arrived. Recieved a few boos and jeers from the crowd gathered here. pic.twitter.com/qK7IlTmwh4

La caravana presidencial llegó al plantel del colegio Robb pasado el mediodía en la hora del Este, donde ya había decenas de personas, muchas de las cuales levantaron sus teléfonos celulares y tomaron fotos.

La multitud que se había reunido cerca de la escuela aplaudió a los Biden mientras caminaban hacia el monumento, pasaron las cruces blancas con el nombre de cada víctima y luego colocaron un ramo de flores en el memorial.

La pareja presidencial también saludó al superintendente del distrito escolar, Dr. Hal Harrell, y a la directora del colegio, Mandy Gutierrez, con quienes hablaron durante algunos minutos, pero la conversación no fue de acceso a la prensa.

El presidente Biden y su esposa se mostraron conmovidos y se reporta que el mandatario se secó una lágrima. Ambos leyeron los nombres de cada una de las víctimas y tocaron las fotografías colocadas en las cruces.

El presidente Biden se reuniría con sobrevivientes del tiroteo y con los familiares de las víctimas en el Uvalde County Arena –en un encuentro de más de tres horas sin acceso a prensa–, pero tras acudir a una misa, algunos asistentes le gritaron al mandatario: “¡Haga algo!”. Él respondió a lo lejos: “¡Lo haré”.

Durante la ceremonia religiosa –donde acudieron unas 600 personas– se reportó que el arzobispo Gustavo Garcia-Siller pidió a niños del colegio Robb sentarse frente al altar, donde se habló de sus compañeros muertos. La ceremonia fue en inglés y español.

“[Jesús] preparó el lugar para los 19 pequeños que perdimos”, dijo. “Nuestra respuesta debe ser esperanza y sanación”.

La visita ocurrió al tiempo que el Departamento de Justicia (DOJ) informó este domingo que habría una revisión sobre la acción de las agencias policiacas en el tiroteo.

“A petición del alcalde de Uvalde, Don McLaughlin, el Departamento de Justicia de los EE.UU. llevará a cabo una revisión de incidentes críticos de la respuesta policial al tiroteo masivo en Uvalde”, dijo portavoz Anthony Coley.

Desde el martes, cuando dio su primer discurso tras la matanza en Uvalde, el presidente Biden ha expresado su preocupación sobre la falta de regulación contra armas y ha pedido acción al Congreso.

“[Hay] demasiada violencia. Demasiado miedo. Demasiado dolor”, dijo Biden. “Seamos claros: el mal llegó a ese salón de clases de la escuela primaria en Texas, a esa tienda de comestibles en Nueva York, a demasiados lugares donde han muerto inocentes”.

El presidente dijo lo anterior el sábado ante más de 6,000 graduados de la Universidad de Delaware, su alma máter, donde pidió que ayudaran a curar las heridas del país, “ahora es su hora”, les expresó.

“Su generación, más que nadie, tendrá que responder a las preguntas: ¿Quiénes somos? ¿Qué representamos? ¿Qué creemos? ¿Quiénes seremos?”, dijo “Pueden marcar la diferencia, pueden levantar al país, pueden enfrentar los desafíos de nuestro tiempo… Necesitamos que todos ustedes participen en la vida pública y la vida de esta nación”.

University Health reportó el estado de salud de tres de las personas heridas en el tiroteo en Uvalde, incluida la abuela del tirador, a quien disparó cuando ella intentó detenerlo para realizar el ataque.

La mujer de 66 años es reportada en condición “estable”, aunque un primer reporte se indicó que había estado “grave”.

Sin embargo, una de las niñas está en condición “seria”. Se trata de una pequeña de 10 años de edad.

Mientras otra niña de 9 años, de la que tampoco se reveló el nombre, es reportada en “buena condición”.

Update on the shooting at Robb Elementary in Uvalde: at University Hospital we currently have three patients:

66-year-old woman, fair condition

10-year-old girl, serious condition

9-year-old girl, good condition