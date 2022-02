«Pensé que iban a matarme»: Un joven con heridas en el rostro denuncia una agresión homofóbica en un boliche (VIDEO)

Un joven llamado Daniel Callejas denunció con un video en sus redes sociales que fue víctima de un violento ataque homofóbico en un local bailable de la Ciudad de Buenos Aires (Argentina), quedando con el rostro herido por la golpiza recibida.

«Siento la responsabilidad de no quedarme callado», manifestó Callejas. Según su relato, el muchacho se encontraba en el sector ‘vip’ del boliche hasta que fue expulsado del lugar abruptamente por los hombres encargados de la seguridad. «Algunos clientes se habían quejado quizás de la forma en que yo bailaba», contó.

Una vez en la calle, la situación empeoró. «Cuando estaba afuera llegaron dos chicos y comenzaron a decirme: ¡Puto de mierda, te vamos a matar!», repasó Daniel. «Pensé que iban a matarme porque comenzaron a pegarme tan fuerte en la cara, que quedé inconsciente, y no sé qué más pasó», añadió.

Callejas continuó con su denuncia pública afirmando que cuando despertó, estaba tirado en el piso, junto a unos automóviles. La zona de estas discotecas, sobre la costanera del Río de la Plata, tiene menos tránsito y circulación que el resto de la ciudad. Por ello, al notar que tenía sangre en la cara, fue hacia el sector de seguridad del boliche Río para pedir asistencia médica: «No lo hicieron, tampoco llamaron a la ambulancia. Me ignoraron y me trataron de loco. ¡Nadie hizo nada!».

Sin embargo, una chica se acercó para ayudar, y lograron ubicar a una amiga que estaba dentro del establecimiento, quien lo trasladó hacia un centro de salud. En el hospital le suturaron el rostro.

Además de las graves agresiones, Callejas dijo que no le dejaron regresar al boliche a buscar su riñonera, donde tenía los documentos de identidad.

«No es la primera vez que recibo un ataque»

«La violencia que vivimos las personas de la comunidad LGBT [lesbianas, gays, bisexuales y trans] es sistémica, porque está en todos lados. Esta no es la primera vez que recibo un ataque ‘homoodiante’. Me pasó hace un año y medio junto a mi exnovio, con la diferencia de que en ese momento no lo denuncié», concluyó.

Aquel video fue acompañado por un texto, en el cual Daniel manifestó que «es horrible salir a la calle pensando que te pueden matar». Y acotó: «Queremos salir a la calle sin miedo, sin que nos griten cosas feas, vestirnos como nos plazca, vivir en paz en una sociedad que no nos juzgue. Queremos ser libres».

Por otro lado, la organización 100 % Diversidad y Derechos exigió «la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia de Género para que se investiguen las lesiones ‘motivadas por el odio a la orientación'», le dijo a Página 12 su director, Ricardo Vallarino. «Los ‘patovicas’ [guardias] no solo lo discriminaron, sino que habilitaron para que con pretextos homofóbicos otras personas lo atacaran», indicó.