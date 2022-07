Paciente en Connecticut tuvo Covid por 471 días y desarrolló 3 variantes diferentes, de acuerdo a estudio

La cantidad de muertos luego del tiroteo en Highland Park, Illinois, aumentó a siete, luego de que uno de los más de 30 heridos falleciera tras ser hospitalizado.

La Fuerza de Tareas de Delitos Mayores del Condado de Lake, a través de su portavoz, el sargento, Christopher Covelli, se encargó de dar la actualización de fallecidos por hechos fatídicos en un desfile de Día de Independencia.

A seventh victim has died following the mass shooting at the July 4th parade in Highland Park. Police say the gunman fired more than 70 rounds and initially evaded capture by dressing in a disguise and blending into the crowd.

