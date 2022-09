Narcotraficante reclamado por EE.UU., es capturado en Guatemala

Las autoridades anunciaron que una mujer baleada de muerte este viernes mientras viajaba en un vehículo en el norte de la ciudad estaba embarazada de ocho meses.

El tiroteo ocurrió en la calle Airtex cerca de la carretera I-45 Norte a eso de las 6:12 p.m, según la Oficina del Sheriff del Condado Harris.

La víctima y el conductor de un Nissan Altima fueron atacados a balazos por una persona que viajaba en un Volkswagen Jetta color blanco, según investigadores.

SAD UPDATE: A 20-year-old pregnant woman died at a hospital after she and her 17-year-old boyfriend were shot in what HCSO deputies are calling a possible road rage shooting in north Harris County Friday afternoon. https://t.co/wTwKYczAkF