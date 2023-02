Muere estudiante luego de ser apuñalado en una escuela de Estados Unidos

La Oficina del Sheriff del Condado de Lee, en Carolina del Norte, dio a conocer el macabro descubrimiento de los restos de quien en vida se llamó Michael Bradley Cox.

Desde diciembre, el sujeto de 40 años estaba reportado como desaparecido, pero después de una minuciosa investigación fue encontrado desmembrado y enterrado en el interior de un barril lleno de concreto, el cual se ubicaba detrás de la casa de su presunto asesino.

Después de que la policía encontró pruebas condenatorias en su propiedad, procedió a detener a Jackie Lamar Bright por el presunto homicidio de Cox.

Aunque la policía no reveló qué o quién la llevó a la propiedad del presunto asesino en Sanford, informó que gracias a una orden de registro y después de un par de días de una minuciosa revisión, encontró el barril de 55 galones escondido en un área boscosa perteneciente a la propiedad de Bright.

El hecho de ver al objeto lleno de concreto despertó la curiosidad de un grupo de investigadores, así que se pidió el apoyo de la oficina del médico forense y al retirar el hormigón se descubrió un cuerpo desmembrado, el cual más tarde coincidió con el ADN del individuo desaparecido.

