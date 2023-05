LO ÚLTIMO | La OMS declara el fin de la emergencia sanitaria global por la covid-19

Un niño de 8 años y dos adultos murieron en un tiroteo en un hogar en Newark, la ciudad más poblada de Nueva Jersey, incluyendo al pistolero que fue abatido por la policía afuera de la residencia.

Ninguna de las víctimas ha sido identificada ni se detallaron los posibles vínculos entre ellos, aunque se conocían, dijo el alcalde Ras Baraka.

Según una investigación preliminar realizada por la Oficina del Fiscal General de Nueva Jersey la policía respondió a un informe de un tiroteo en un apartamento en Johnson Ave. poco después de las 8:30 p.m. del miércoles.

Allí la policía se encontró con un hombre armado que salió corriendo de la residencia y los oficiales fueron tras él. Dos agentes dispararon y el sospechoso murió, informó ABC News.

En el apartamento la policía encontró a dos hombres y un niño baleados. Uno de los adultos murió dentro de la residencia y el menor tras ser trasladado al hospital. Durante la balacera la madre del niño saltó desde una ventana, logrando escapar.

#Update: Three people, including a child, were killed in a shooting in Newark on Wednesday, according to officials. https://t.co/tvZdvwcXwX