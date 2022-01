La historia del “Monstruo de los Andes”: asesinó a 350 niñas

Las siguientes imágenes no no son aptas para veganos: este hombre sólo come carne cruda y comparte sus fotos y videos en Instagram en un intento por probar si puede sobrevivir con una dieta cavernícola. Un reto que puede no ser sólo impactante a la vista, sino también peligroso para la salud.

Bajo el nombre @rawmeatexperiment, este hombre decidió hace ya 80 días que su dieta estaría basada en carne y huevos crudos. “Comer carne cruda en Whole Foods todos los días hasta que muera de bacterias”, dice la descripción de su página de Instagram “A ver si vivo 5 días o 500 años”, señala su cuenta que tiene más de 80,000 seguidores.

Uno de sus posts recientes muestra un video de él mordiendo el cuerpo de un salmón. “Después de comer tanta carne molida y empezar a disfrutar de ese sabor… comer pescado es como un caramelo. Sinceramente, prefiero comer pescado crudo que dulces”, escribió en el post. Increíblemente, este hombre al que se le ve masticando bisteces y piezas de pollo crudas, anteriormente tuvo una dieta basada en plantas con la que, dice, tuvo algunos problemas de salud.

Sin embargo, consumir carne cruda conlleva serios riesgos de salud como contraer una infección alimentaria con bacterias como E. coli, salmonella y shigella, que pueden tener serias consecuencias en la salud.

Asegura que a estas alturas la carne cruda le parece “bastante sabrosa” y además le cuesta menos dinero comerla sin cocinar. “No se trata de masticar, básicamente puedes colocar la carne de vaca en tu boca y tragarla“, explicó en uno de sus posts.

Para el día 40 de su reto informó que ya podía comer una libra de carne picada en cinco minutos y que era uno de sus platillos favoritos. Asegura que en su dieta cavernícola también como papas, pollo cocido y arroz ocasionalmente.

Además, asegura que su dieta, por muy bárbara que parezca, le ha sentado bien: “Cuando comencé a comer bistec y huevos para el desayuno, en lugar de bagels y batidos, me sentí lleno la mayor parte del día y estable, en lugar de marearme por un bajón de carbohidratos”, afirmó.