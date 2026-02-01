Internacionales
Elecciones en Costa Rica: entre el continuismo autoritario y el “cambio”
Este 1 de febrero son las elecciones en Costa Rica, contienda en la que se disputan la presidencia, 57 diputaciones y, principalmente, lo que múltiples sectores han nombrado como la “defensa de la democracia”. Ello se debe a que el continuismo ofrece conflictos entre los poderes, autoritarismo y discursos de odio, además de la amenaza de un proceso constitucional que garantice la reelección. Pese a la amenaza, el presidente Chaves cuenta con amplio apoyo popular y su candidata, Laura Fernández encabeza la intención de voto. Pocas opciones quedan para una oposición fragmentada y con una única opción: impulsar el ballotage.
En las elecciones del 2022 Rodrigo Chaves se presentó como un outsider. Trabajó 30 años fuera del país -en el Banco Mundial (BM)- y fue convocado a ser ministro de Hacienda durante el gobierno de Carlos Alvarado -de Acción Ciudadana-. Cargo pasajero debido a las diferencias con Alvarado en la implementación de la reforma fiscal -de las más regresivas en la historia-, posteriormente se unió al Partido Progreso Social Democrático (PPSD). Fue la desconfianza construida hacia el bipartidismo histórico -Liberación Nacional (PLN) y la Unidad Social Cristiana (PUSC)-, la apatía hacia Acción Ciudadana y la necesidad de algo diferente lo que hizo que Chaves fuera electo presidente. Esto a pesar de que se hicieron públicas denuncias por violencia sexual que cometió mientras trabajaba en el BM y por las que fue sancionado.
La improvisación del presidente y su equipo resultó evidente desde el principio de la administración. El discurso de cambio se veía poco reflejado en el accionar del Ejecutivo y una bancada legislativa poco propositiva. Por ello resultó cómodo señalar a sus críticos y a las otras instituciones de impedir el avance de su administración. El discurso de Chaves -y el de todo su gabinete- es que él es víctima de una clase política enquistada en las instituciones públicas que no le permiten “comerse la bronca” -como su lema de campaña decía-.
Una de las cúspides del choque entre poderes se dio a las puertas de la campaña electoral, cuando la Corte Plena, por mayoría, avaló la acusación de la fiscalía general contra el presidente por el delito de concusión en un contrato millonario con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Para avanzar en la investigación penal era necesario que fuera levantada la inmunidad de Chaves, decisión que dependía de la Asamblea Legislativa y que finalmente no alcanzó los 38 votos mínimos para ello. Dos semanas después, una nueva solicitud de desafuero fue planteada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por el delito de beligerancia política -durante el período electoral- derivada de más de 15 denuncias presentadas contra el mandatario. Esto, dado que legalmente los funcionarios públicos tienen prohibido dar a conocer su elección partidaria y utilizar las plataformas estatales para favorecerla. Fueron dos votos los que hicieron falta para el desafuero; en ambas ocasiones los votos de Nueva República -conservador, evangélico- resultaron cruciales.
Otro punto de inflexión fue el video publicado por el TSE. Eugenia María Zamora, Magistrada Presidente, en compañía de otros Magistrados/as del TSE compartieron un mensaje público dirigido a Chaves: Zamora recalcó que en 76 años ningún magistrado presidente había tenido que referirse directa o públicamente al Ejecutivo, llamó la atención sobre el hecho de que él como presidente no tiene la facultad para destituirla e hizo hincapié en las numerosas faltas de Chaves sobre la legitimidad del TSE y sobre su integridad personal.
En el plano político-económico, Chaves profundizó la desigualdad y el neoliberalismo. El costo de la vida se disparó y políticas como la “ruta del Arroz” -decreto que eliminó el arancel al grano importado- llevó a una crisis existencial al campesinado y atentó contra la seguridad alimentaria. Por otro lado, según el informe del estado de la educación (2025) la inversión educativa tuvo la caída más grande en 40 años pese a que constitucionalmente se establece el 8% del PIB para ello; norma que no fue respetada lo que agravó la crisis que viene de años atrás. En esa misma materia, Chaves, rodeado de líderes religiosos, eliminó el programa de educación sexual debido a que “los materiales contenían erotismo y perversión”. Para el cierre del 2025, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) alertó sobre el aumento de embarazos adolescentes e infecciones de transmisión sexual en el Pacífico Central. Como si ello fuera poco, el gobierno de Chaves Robles es el que más acumuló deuda con la CCSS y el régimen de pensiones. Con ello, Chaves atentó contra uno de los pocos sistemas de salud pública aún en pie en Nuestra América.
Caso contrario, los homicidios se dispararon: el 2023 fue el año más violento de la historia con 907 asesinatos y en 2025 se reportaron 873, con una taza de 16,7 por 100 mil habitantes. Paralelamente, el gobierno ordenó la salida del Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) en puntos estratégicos del trasiego de droga, debilitó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y mantuvo un clima de hostilidad contra el aparato judicial. También en 2025, el OIJ arrestó a Celso Gamboa -ex ministro de seguridad pública, ex director de inteligente y seguridad nacional, magistrado de la Sala Tercera- porque fue requerido por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) para ser extraditado e imputado por el presunto delito de tráfico internacional de drogas. Según la DEA, Celso era clave para el traslado de cocaína de Colombia a EE.UU. Recientemente Chaves fue señalado de reunirse con un narcotraficante y cuando fue alertado dijo “vamos a ver qué pasa si le damos las llaves de la casa ladrón».
Todo este contexto ha sido tierra fértil para el fortalecimiento de la retórica de mano dura de Rodrigo Chaves y, consecuentemente, su cercanía con Nayib Bukele, presidente -inconstitucional- de El Salvador. Bukele viajó a Costa Rica para colocar la primer piedra de la megacárcel, proyecto insignia de Chaves. En redes sociales Bukele se pronunció a favor del continuismo y la necesidad de que Laura Fernández sea electa. También Chaves recibió a Marco Rubio en su primer gira internacional y acordó el recibimiento de personas deportadas de EE.UU.
Ballotage ¿única opción?
La candidata oficialista encabeza las encuestas y la más reciente, del Centro de Investigación en Estudios Políticos (CIEP), señala que Fernández podría superar el 40% mínimo para ser electa (escenario que desde 2010 no sucede). Muy lejos en las encuestas se encuentran los candidatos opositores que apenas alcanzan el 9%: Álvaro Ramos del PLN y Claudia Dobles de Coalición Ciudadana. Por debajo se encuentra Ariel Robles, del Frente Amplio, con un 3,8%.
En ese contexto es fundamental la participación en las elecciones y la disminución del abstencionismo, para posicionar el ballotage. El oficialismo por su parte pide el apoyo legislativo para alcanzar una bancada mayoritaria de 40 diputaciones “para gobernar” -en claro reflejo de Bukele-; situación improbable y que no ha sucedido anteriormente. Aún así la incertidumbre se mantiene y por tanto la esperanza de detener un proceso regresivo y de avance de la ultraderecha conservadora en Centroamérica.
El papa expresa «gran inquietud» por «aumento de las tensiones» entre Cuba y EE. UU.
El papa León XIV expresó este domingo su «gran inquietud» por «el aumento de las tensiones entre Cuba y los Estados Unidos, dos países vecinos».
Uniéndose al mensaje de los obispos cubanos, el primer papa estadounidense de la historia invitó desde el Vaticano «a todos los responsables a promover un diálogo sincero y eficaz, a fin de evitar la violencia y cualquier acción que pueda aumentar el sufrimiento del querido pueblo cubano».
El presidente estadounidense Donald Trump multiplicó las amenazas contra Cuba tras la redada de comienzos de enero en Caracas que condujo a la captura del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro, aliado de La Habana y su principal proveedor de energía.
Trump instó a Cuba a aceptar «antes de que sea demasiado tarde» un «acuerdo» cuya naturaleza no precisó.
«¡No habrá más petróleo ni dinero con destino a Cuba: cero!», amenazó el presidente estadounidense, que el jueves firmó un decreto por el que Estados Unidos podría imponer aranceles, por un monto no especificado, a los países que vendan petróleo a La Habana. Asegura que Cuba representa una «amenaza excepcional» para la seguridad nacional estadounidense.
El jefe de la iglesia católica espera, por otro lado, que los Juegos Olímpicos de Milán Cortina, que se inauguran el viernes, sean la ocasión para «gestos concretos de distensión y diálogo».
«Estos grandes eventos deportivos constituyen un fuerte mensaje de fraternidad y reavivan la esperanza de un mundo en paz», añadió León XIV, recordando que ese era el objetivo de la llamada «tregua olímpica».
Es una «costumbre antiquísima que acompaña el desarrollo de los Juegos», explicó León XIV a sólo unos días de la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina, del 6 al 22 de febrero, a los que seguirán los Juegos Paralímpicos del 6 al 15 de marzo.
«Deseo que todos los que tienen en su corazón la paz entre los pueblos y ocupan funciones de autoridad sepan aprovechar esta ocasión para llevar a cabo gestos concretos de distensión y de diálogo», declaró el papa al término de la oración del ángelus en Roma.
El papa León XIV rezó también por las «numerosas víctimas del desprendimiento de tierras en una mina de Kivu del Norte, en la República Democrática del Congo», por quienes «sufren las tormentas que han azotado en los últimos días a Portugal y al sur de Italia», así como por las «poblaciones de Mozambique, duramente golpeadas por las inundaciones».
Panamá decomisa unas tres toneladas de droga en una embarcación
Las autoridades de Panamá incautaron unas tres toneladas de droga que eran trasportadas en una embarcación en aguas del Caribe, informó este sábado el Servicio Nacional Aeronaval (Senan).
Panamá es la puerta de entrada en Centroamérica de la cocaína que, procedente sobre todo de Colombia, trata de llegar a Estados Unidos, el principal mercado consumidor de esta droga.
La Senan indicó en su cuenta X que el operativo junto a la Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala permitió el decomiso de 3.029 «paquetes» de presunta droga, una lancha y la aprehensión de cinco hombres, cuya nacionalidad no detalló.
Aunque no especifica el tipo de sustancia incautada, las imágenes distribuidas muestran paquetes rectangulares de aproximadamente un kilo.
Desde 2023, la policía panameña ha incautado más de 360 toneladas de drogas. El año pasado incautó más de 118, incluido un decomiso récord de 13.500 kilos.
El pasado 31 de diciembre, el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, manifestó que 2025 fue un año «particularmente desafiante» para Panamá debido a la «sobreproducción de drogas en la región», donde Colombia viene registrando un fuerte incremento en la oferta de cocaína.
El niño de cinco años detenido por el ICE en Mineápolis vuelve a casa
Liam Conejo Ramos, el niño de cinco años cuya detención dos semanas atrás en Mineápolis por parte de agentes federales migración dio la vuelta al mundo, regresó a su casa tras ser liberado el sábado, informó el domingo un legislador.
«Liam ya está en casa, con su gorro y su mochila», escribió en X Joaquín Castro, representante demócrata de Texas, junto a una fotografía del niño.
El 20 de enero, Liam y su padre fueron detenidos en las calles de Mineápolis en una redada efectuada por agentes del servicio de inmigración (ICE) destinada a detener y expulsar a indocumentados.
Este cuerpo federal está bajo el foco de la polémica por la manga ancha con la que operan tras la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, especialmente por la muerte de dos manifestantes a manos de dos agentes del ICE en enero en Mineápolis.
La foto del niño en el momento de su detención, en la que aparece asustado, con un gorro azul con orejas de conejo y una mochila que sostiene una silueta vestida de negro, conmovió al mundo.
El vicepresidente estadounidense, JD Vance, afirmó que el niño había sido detenido por el ICE después de que su padre, presuntamente un inmigrante ilegal, tratara de huir para evitar su arresto.
Padre e hijo estuvieron 12 días en un centro de detención para familias migrantes en Texas, a 1,800 kilómetros de distancia de esta ciudad del estado norteño de Minesota.
Un juez federal ordenó el sábado la liberación de ambos.
El magistrado afirmó en su auto que «este asunto tiene su origen en la implantación, mal concebida y mal ejecutada por el Gobierno, de cuotas diarias de expulsiones, aunque ello implique traumatizar a los niños».
«También parece que el Gobierno ignora un documento histórico estadounidense llamado Declaración de Independencia», escribió este juez de Texas nombrado por un presidente demócrata.
Tras la decisión del magistrado, padre e hijo salieron en libertad el sábado y Joaquín Castro, según dijo él mismo, los llevó el domingo por la mañana a Minesota.
«No nos detendremos hasta que todas las familias, todos los niños, estén de vuelta en sus hogares», aseguró.