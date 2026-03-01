El papa pide poner fin a la «espiral de violencia» en Oriente Medio

Si has intentado comprar un componente para tu computadora en las últimas semanas, habrás notado que algo extraño está pasando en los carritos de compra. Los SSD se están encareciendo. Esa pieza silenciosa y veloz que hace que tu Windows arranque en segundos y tus juegos carguen velozmente ha entrado en una montaña rusa de precios que, lamentablemente, apunta hacia arriba.

A principios de 2026, nos encontramos en una situación donde las unidades NVMe M.2 y hasta los discos externos están siguiendo el mismo camino amargo que ya recorrieron las tarjetas gráficas (GPU) y la memoria RAM. Pero, ¿por qué está pasando esto ahora? ¿Y qué puedes hacer tú, como usuario que solo quiere que su laptop no vaya a paso de tortuga, para no salir perjudicado?

¿Por qué nos importa tanto el SSD? Son el corazón de tu PC

Antes de entrar en el tema de los precios, recordemos por qué estamos dispuestos a pelear por uno. Un SSD (Unidad de Estado Sólido, en español) es el almacenamiento principal y el alma de la velocidad de tu equipo. Alberga su sistema operativo (como Windows), sus aplicaciones y sus archivos, y es desde donde se cargan los juegos y programas. Como los SSD no tienen partes móviles, pueden leer y escribir datos mucho más rápido que un disco duro (HDD) tradicional. A diferencia de los viejos discos duros (HDD) que tenían piezas giratorias, el SSD es pura electrónica y esto se traduce en un manejo súper confortable y satisfactorio de tu computadora.

Ya sea que lo uses como unidad de arranque, como unidad de juegos o como disco externo para tus copias de seguridad, el SSD es hoy un artículo de primera necesidad tecnológica.

¿Por qué están subiendo los precios?

La razón de esta crisis tiene un nombre que escuchas en todas partes: Inteligencia Artificial (IA).

Los SSD se construyen principalmente con dos ingredientes: Memoria Flash NAND (donde se guardan tus archivos) y Caché DRAM (el «cerebro» rápido que gestiona los datos en las unidades de gama alta). Aquí está el problema: esos mismos componentes son exactamente lo que necesitan los servidores gigantes que entrenan a las nuevas IA y los centros de datos que sostienen la nube.

Aunque suene rudo, la IA está acaparando la producción. Empresas tecnológicas masivas están comprando NAND y DRAM en cantidades que nunca habíamos visto. Los fabricantes de estos chips (como SK Hynix o Micron) prefieren venderle a estas grandes empresas que, a diferencia de los consumidores, pueden firmar contratos a largo plazo y pagar lo que sea necesario. El resultado es sencillo y cruel: hay menos chips para los consumidores comunes. De hecho, el precio de las obleas de silicio necesarias para fabricar NAND ha subido un impresionante 246% desde principios de 2025.

Hay otro factor se suma a esta tormenta perfecta: los fabricantes de SSD están reduciendo la producción de discos de consumo. Como en sus mismas instalaciones productivas manufacturan SSD para juegos también producen SSD empresariales de alto margen para servidores. Cuando las empresas de IA están dispuestas a pagar más, los fabricantes priorizan naturalmente los SSD para empresas y centros de datos, y los Productos NAND de alta capacidad y gama alta.

Y esto interesa mucho a los gamers: este movimiento de piezas en el tablero deja menos chips disponibles para discos de consumo. Esto afectará a las mejoras de almacenamiento de consolas. Los discos expansivos de PS5 y Xbox usan la misma NAND y mandos que los SSD de PC, por lo que sus precios tienden a subir junto con el resto del mercado. Los SSD «para gaming» o para casa han pasado al final de la fila de prioridades. La menor oferta, sumada a la constante demanda de los consumidores, implica precios más altos.

Comprar sin entrar en pánico

La mayoría de las previsiones del sector prevén que los precios del almacenamiento se mantendrán elevados hasta finales de 2026 y posiblemente hasta 2027. Esto no significa que los precios vayan a subir cada semana, pero sí significa que es muy poco probable que las grandes ofertas de 2024 y principios de 2025 vuelvan pronto.

¿Bajarán los precios de las unidades SSD este año? Es poco probable que haya grandes caídas en 2026. Las ventas pueden parecer pequeñas, pero las previsiones del sector sugieren que la escasez de NAND podría prolongarse hasta 2027, lo que mantiene los precios generales elevados.

«Si sabes que necesitas más almacenamiento pronto, esperar es arriesgado. Los precios pueden fluctuar, pero la tendencia general es al alza. Comprar en una oferta decente ahora suele ser mejor que esperar descuentos clásicos que quizá no vuelvan. Así que si sabes que necesitas más almacenamiento para juegos, trabajo o una nueva PC, esperar rara vez ayuda en este tipo de ciclo de suministro. Es posible que veas pequeños descuentos ocasionalmente, pero el precio base ya ha subido», dijo el gerente de Ventas para Centroamérica y Caribe de Acer, Nigel Pallete.

Otra opción a considerar es evitar por completo el mercado de SSD caseros. Al comprar un sistema completo, el coste del SSD se incluye en el precio total, lo que puede amortiguar el impacto de estos cambios. Si ya estás considerando una nueva laptop o desktop, es recomendable al menos mirar las opciones disponibles con almacenamiento NVMe rápido incluido.

A veces, comprar un PC premontado evitaría subidas de precio del SSD. Los sistemas preconstruidos agrupan el SSD en el precio total del sistema, lo que puede reducir el impacto del aumento del precio de los discos independientes. Por eso puede ser útil revisar los sistemas actuales en la tienda si ya estás planeando una PC nueva.

