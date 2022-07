Dura condena para sujeto que secuestró y violó a niño de 7 años

El Comité de Inteligencia del Senado de EE.UU. pidió este martes a la Comisión Federal de Comercio investigar si las autoridades chinas están accediendo a datos de usuarios estadounidenses mediante la aplicación TikTok.

La carta, firmada por el presidente del comité, Mark Warner, y el vicepresidente, Marco Rubio, insta a la Comisión a estudiar con detalle el uso que ingenieros y funcionarios chinos podrían hacer de los datos recabados por TikToK y la empresa propietaria, la también china ByteDance.

“Escribimos en respuesta a informes públicos sobre individuos de la República Popular de China que han accedido a datos de usuarios de EE.UU., contradiciendo otras declaraciones públicas y, en concreto, un testimonio jurado en octubre de 2021″, afirma la misiva.

