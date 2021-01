Decenas de personas se encierran en una casa en Colombia para esperar el fin del mundo, que creen ocurrirá este jueves

El famoso cantante mexicano, Vicente Fernández recibió cientos de críticas en los últimos días luego de que saliera a la luz un video donde se le ve tocando el seno de una fan sin su consentimiento.

Tras la difusión de las imágenes, miles de usuarios de las redes sociales reprobaron la acción de “Chente”, acusándolo de tener actitudes violentas hacia la joven.

Mientras tanto, después de volverse viral, la fémina ofendida rompió el silencio y habló sobre lo que sucedió ese día cuando le pidió una fotografía al “Charro”.

“Esa foto la tomaron en 2017, la razón por la que mi expresión se ve tranquila no es porque me gustó, más bien fue porque no me di cuenta que su mano estaba ahí hasta que observé las fotografías con mi mamá”, explicó.

Asimismo, detalló que en esa ocasión llevaba puesto un brasier con relleno, y era difícil que sintiera algo, motivo por el que no se percató de lo que sucedió.

Sin embargo, la chica indicó que se siente agredida, molesta y enfadada con la actitud que tomó el cantante mexicano de 80 años de edad.

“Me sentí violentada, enojada con el señor y todos lo están defendiendo. Manejo mis traumas con humor y sarcasmo, cada quien tiene sus mecanismos de defensa”, sostuvo.