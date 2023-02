Critican a Joe Biden por visitar Ucrania antes que a Ohio

A través de las redes sociales, se ha conocido el caso de una desesperada madre que está a punto de perder su casa, ya que la hipotecó para que su hija viajara de forma ilegal a Estados Unidos.

La madre de nombre Fraida Minaya hipotecó su casa por $20,000 en Ecuador, y ahora que su hija llegó a Estados Unidos, la joven la bloqueó y cambió su número de teléfono.

Este caso se ha viralizado rápidamente por las redes sociales, incluso tiktokers de diferentes partes del mundo se han pronunciado sobre este hecho que piden a las embajadas deporten a esta joven para que pague la ingratitud a su madre.

«Solo te pido que pagues la deuda del banco que me hiciste sacar para viajar a Estados Unidos… Llegaste allá y me bloqueas para no pagar qué clase de hija eres… estoy enferma y encima de eso me voy a quedar en la calle con tus hermanos, por tu culpa Joselyn Cedeño Minaya», escribió la madre desesperada en las redes sociales.

Acerca del autor

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...