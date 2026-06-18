Las lágrimas de ‘Vozinha’ tuvieron recompensa: su madre podrá verlo en el Mundial

Osimar José Évora Dias, conocido como ‘Vozinha’, se ha convertido en una de las máximas figuras de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Hace tres días defendió la portería de su selección ante España, uno de los favoritos para conquistar el torneo y campeón del mundo en 2010.

El guardameta de 40 años, además de convertirse en el debutante más longevo de esta edición del Mundial, protagonizó una historia que ha captado la atención internacional debido a la ausencia de su madre durante el encuentro.

Tras finalizar el partido, considerado como uno de los mejores de la Fase de Grupos, ‘Vozinha’ rompió en llanto y explicó el motivo de su emoción.

«Lloré porque me criaron mis abuelos. Pero ellos no están aquí porque murieron hace algunos años. Ellos eran todo para mí, todo en mi vida», expresó el portero.

El sobrenombre ‘Vozinha’ proviene del portugués y traducido al español significa «abuelito».

El arquero también lamentó la ausencia de su madre en las gradas. «También por mi mamá. Ella no logró viajar debido a un tema de la visa. Porque había que pagar por el trámite y no lo hicimos a tiempo. Me hubiera gustado que estuviera acá», declaró en palabras retomadas por la BBC.

Sin embargo, la situación dio un giro en los últimos días. La historia y las lágrimas del portero caboverdiano se volvieron virales, lo que permitió que su madre finalmente obtuviera el trámite necesario para viajar a Estados Unidos y acompañarlo en su próximo compromiso mundialista, programado para el domingo 21 de junio ante Uruguay.

La información fue confirmada por Hakeem Jeffries, líder de los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, quien además tiene ascendencia caboverdiana.

Según se informó, la fianza de 15 mil dólares que dificultaba la obtención de la visa para la madre de ‘Vozinha’ fue retirada, permitiendo así su viaje para reencontrarse con su hijo y apoyarlo durante el torneo.

Estados Unidos había impuesto una fianza de 15 mil dólares a los residentes de Cabo Verde que solicitaran una visa de turismo y negocios (B1/B2), como medida para evitar que excedieran el tiempo autorizado de permanencia en el país. El monto es reembolsado si el visitante regresa a su país antes del vencimiento de su permiso de entrada.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...