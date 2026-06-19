Nacionales
Un muerto y un lesionado tras colapso de talud en obra de construcción en Santa Ana
Un trabajador falleció y otro resultó lesionado este jueves tras el colapso de un talud de tierra en una obra de construcción ubicada en el sector de El Puente El Trébol, en Santa Ana Centro.
La emergencia fue reportada durante la tarde, lo que llevó a la activación de un dispositivo de búsqueda y rescate por parte de equipos de Protección Civil, el Cuerpo de Bomberos, Cruz Verde y otras instituciones del Sistema Nacional, luego de conocerse que varias personas habían quedado soterradas a causa del derrumbe.
De acuerdo con Protección Civil, las labores se desarrollaron inicialmente en las cercanías del Puente El Trébol, donde los rescatistas trabajaron contrarreloj para localizar a las víctimas atrapadas bajo la tierra.
#NACIONALES #ADVERTENCIA Un trabajador falleció y otro resultó lesionado este jueves tras el colapso de un talud de tierra en una obra de construcción ubicada en el sector de El Puente El Trébol, en Santa Ana Centro.
Te contamos: https://t.co/tL4zhjAQy6 pic.twitter.com/UcBm7vZEf1
— Diario Digital Cronio (@croniosv) June 19, 2026
Posteriormente, las autoridades informaron que una de las personas soterradas fue rescatada con vida en la colonia Villas de San Rafael, Santa Ana Centro, y trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.
Sin embargo, durante las operaciones de búsqueda, los equipos de emergencia localizaron a una segunda víctima, quien fue recuperada sin signos vitales.
Cruz Verde detalló que personal de las seccionales de Santa Ana y El Congo participó en las labores de rescate. La institución confirmó que brindó asistencia prehospitalaria al sobreviviente antes de su traslado a un centro médico, mientras que la segunda persona fue encontrada sin vida en coordinación con las demás entidades de primera respuesta.
Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas ni las causas que provocaron el colapso del talud. Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias del incidente.
Nacionales
Detienen a sujeto que aprovechó descuido del motorista para llevarse un panelito
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Pastor Alexis Villalta Mendoza, de 34 años, acusado de hurtar un vehículo perteneciente a una empresa de venta de rines.
El hecho se registró sobre la carretera Ruta Militar, en San Miguel Centro, departamento de San Miguel. De acuerdo con las autoridades, una cámara de seguridad captó el momento en que Villalta aprovechó que el motorista se encontraba en la parte de carga de un vehículo tipo panelito para ingresar a la cabina, encender el automotor y llevárselo.
Tras el hecho, el sujeto fue intervenido y capturado por agentes policiales en el departamento de Morazán.
La PNC indicó que Villalta será remitido por el delito de hurto.
Nacionales
Capturan a adolescente señalado de distribuir sustancias ilícitas desde su vivienda
El Plan Control Territorial y las acciones de seguridad pública que se llevan a cabo en el marco del régimen de excepción no se detienen en todo el territorio nacional.
Así lo han dado a conocer las autoridades luego de realizar un procedimiento que terminó con la captura de un adolescente que se dedicaba a la distribución de drogas.
Se trata de Matthios Vladimir Hernández Flores, de 14 años, quien fue aprehendido luego de un registro policial realizado en su vivienda.
Las autoridades informaron que en el procedimiento, con el apoyo de unidades K9, fueron incautadas 12 bolsas con marihuana, con un peso aproximado de 34.5 gramos cada una, así como dos bolsas con drogas sintéticas que totalizaban 2.4 gramos.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, reiteró que las autoridades no se detendrán en el combate contra las estructuras criminales y advirtió que ningún delito cometido por pandilleros será tolerado.
Sucesos
Sorprenden y multan a personas que arrojaban basura en San Salvador
La Alcaldía de San Salvador continúa identificando y sancionando a personas que arrojan basura en lugares no autorizados, como parte de las acciones para mantener limpia la ciudad.
Según informó la comuna, tras una denuncia ciudadana fueron identificadas varias personas que llegaron a depositar desechos frente al albergue para personas en situación de calle Katya Miranda, ubicado en San Salvador Centro, pese a que en el lugar existe un rótulo que prohíbe arrojar basura.
Las autoridades municipales detallaron que empleados de la alcaldía coordinaron acciones para sorprender a los responsables, a quienes se les solicitó retirar los residuos depositados en la zona.
Además de la limpieza del lugar, a los involucrados se les impuso la multa correspondiente por incumplir la normativa vigente relacionada con el manejo adecuado de los desechos.
“La alcaldía reiteró que continuará aplicando sanciones a quienes conviertan calles, aceras y espacios públicos en botaderos ilegales. Asimismo, destacó que “los buenos salvadoreños no ensucian”.
La alcaldía de San Salvador Centro no tolerará acciones como esta, que atentan contra la salubridad y libre circulación de la gran mayoría. pic.twitter.com/wnc6UNF5Kp
— PrensaSanSalvadorCentro (@Prensa_SSCentro) June 18, 2026