Capturan a cinco pandilleros acusados de reclutar menores y distribuir droga en San Salvador

Un trabajador falleció y otro resultó lesionado este jueves tras el colapso de un talud de tierra en una obra de construcción ubicada en el sector de El Puente El Trébol, en Santa Ana Centro.

La emergencia fue reportada durante la tarde, lo que llevó a la activación de un dispositivo de búsqueda y rescate por parte de equipos de Protección Civil, el Cuerpo de Bomberos, Cruz Verde y otras instituciones del Sistema Nacional, luego de conocerse que varias personas habían quedado soterradas a causa del derrumbe.

De acuerdo con Protección Civil, las labores se desarrollaron inicialmente en las cercanías del Puente El Trébol, donde los rescatistas trabajaron contrarreloj para localizar a las víctimas atrapadas bajo la tierra.

#NACIONALES #ADVERTENCIA Un trabajador falleció y otro resultó lesionado este jueves tras el colapso de un talud de tierra en una obra de construcción ubicada en el sector de El Puente El Trébol, en Santa Ana Centro.

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Posteriormente, las autoridades informaron que una de las personas soterradas fue rescatada con vida en la colonia Villas de San Rafael, Santa Ana Centro, y trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.

Sin embargo, durante las operaciones de búsqueda, los equipos de emergencia localizaron a una segunda víctima, quien fue recuperada sin signos vitales.

Cruz Verde detalló que personal de las seccionales de Santa Ana y El Congo participó en las labores de rescate. La institución confirmó que brindó asistencia prehospitalaria al sobreviviente antes de su traslado a un centro médico, mientras que la segunda persona fue encontrada sin vida en coordinación con las demás entidades de primera respuesta.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas ni las causas que provocaron el colapso del talud. Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias del incidente.

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