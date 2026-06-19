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El Salvador suma otro día sin homicidios, reporta la PNC
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que durante el jueves 18 de junio no se registraron homicidios en el territorio nacional.
“Finalizamos el jueves 18 de junio, con 0 homicidios en el país”, detalló la institución de seguridad a través de su cuenta oficial en X.
Con esta jornada, El Salvador acumula 16 días sin muertes violentas en lo que va del mes de junio.
Según los registros oficiales citados por las autoridades, mayo finalizó con 26 días sin homicidios, abril con 27, marzo con 23, febrero con 24 y enero con 27 jornadas sin asesinatos.
Las autoridades atribuyen estos resultados al trabajo desarrollado por el Gabinete de Seguridad mediante la implementación del Plan Control Territorial y el régimen de excepción, medidas que, según indican, han permitido la captura de miles de pandilleros.
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Capturan a cinco pandilleros acusados de reclutar menores y distribuir droga en San Salvador
En un operativo conjunto realizado por la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil (PNC), fueron capturados la mañana de este jueves cinco presuntos pandilleros que operaban en los distritos de Cuscatancingo, Ciudad Delgado y Mejicanos, en San Salvador.
De acuerdo con el informe fiscal, los detenidos eran investigados por los delitos de reuniones ilícitas, realización de señas alusivas a la pandilla MS-13, traslado, resguardo y venta de droga, así como por reclutar a menores de edad para incorporarlos a la organización criminal.
#CombateAPandillas | Esta madrugada, la @FGR_SV y @PNCSV ejecutaron un operativo en San Salvador Centro, contra pandilleros de la MS-13 que operaban en diferentes zonas de los distritos de Cuscatancingo, Ciudad Delgado y Mejicanos.
Las investigaciones los vinculan a reuniones… pic.twitter.com/KvJ0x1U4qu
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) June 19, 2026
La Fiscalía informó que los menores involucrados también han sido detenidos como parte de las investigaciones.
Los capturados fueron identificados como José Antonio Linares Cea, Kevin Ernesto Mejía Alvarenga, Jorge Luis Córdova Realageño, Mario Enrique Contreras Ventura y Nelson Alessandro Erazo Cruz.
Según las autoridades fiscales, durante el procedimiento se les decomisaron diferentes porciones de droga, dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y otros objetos que los vinculan con las actividades delictivas que se les atribuyen.
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Un muerto y un lesionado tras colapso de talud en obra de construcción en Santa Ana
Un trabajador falleció y otro resultó lesionado este jueves tras el colapso de un talud de tierra en una obra de construcción ubicada en el sector de El Puente El Trébol, en Santa Ana Centro.
La emergencia fue reportada durante la tarde, lo que llevó a la activación de un dispositivo de búsqueda y rescate por parte de equipos de Protección Civil, el Cuerpo de Bomberos, Cruz Verde y otras instituciones del Sistema Nacional, luego de conocerse que varias personas habían quedado soterradas a causa del derrumbe.
De acuerdo con Protección Civil, las labores se desarrollaron inicialmente en las cercanías del Puente El Trébol, donde los rescatistas trabajaron contrarreloj para localizar a las víctimas atrapadas bajo la tierra.
#NACIONALES #ADVERTENCIA Un trabajador falleció y otro resultó lesionado este jueves tras el colapso de un talud de tierra en una obra de construcción ubicada en el sector de El Puente El Trébol, en Santa Ana Centro.
Te contamos: https://t.co/tL4zhjAQy6 pic.twitter.com/UcBm7vZEf1
— Diario Digital Cronio (@croniosv) June 19, 2026
Posteriormente, las autoridades informaron que una de las personas soterradas fue rescatada con vida en la colonia Villas de San Rafael, Santa Ana Centro, y trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.
Sin embargo, durante las operaciones de búsqueda, los equipos de emergencia localizaron a una segunda víctima, quien fue recuperada sin signos vitales.
Cruz Verde detalló que personal de las seccionales de Santa Ana y El Congo participó en las labores de rescate. La institución confirmó que brindó asistencia prehospitalaria al sobreviviente antes de su traslado a un centro médico, mientras que la segunda persona fue encontrada sin vida en coordinación con las demás entidades de primera respuesta.
Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas ni las causas que provocaron el colapso del talud. Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias del incidente.
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Detienen a sujeto que aprovechó descuido del motorista para llevarse un panelito
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Pastor Alexis Villalta Mendoza, de 34 años, acusado de hurtar un vehículo perteneciente a una empresa de venta de rines.
El hecho se registró sobre la carretera Ruta Militar, en San Miguel Centro, departamento de San Miguel. De acuerdo con las autoridades, una cámara de seguridad captó el momento en que Villalta aprovechó que el motorista se encontraba en la parte de carga de un vehículo tipo panelito para ingresar a la cabina, encender el automotor y llevárselo.
Tras el hecho, el sujeto fue intervenido y capturado por agentes policiales en el departamento de Morazán.
La PNC indicó que Villalta será remitido por el delito de hurto.